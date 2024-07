Verónica Hidalgo cumple su gran sueño de ser madre a los 42 años

El camino ha sido largo y bastante complicado, pero ha merecido la pena y hoy la que fuera una de las mujeres más guapas de nuestro país, la modelo Verónica Hidalgo, Miss España 2005, está esperando su primer hijo a los 42 años junto a su pareja, el publicista Juan Andrés González, a quien conoció en redes sociales en 2021, logrando así un gran sueño que se resistía a llegar.

La futura mamá, que ha revelado la gran noticia en una entrevista concedida a la revista Lecturas, ha dado a conocer que el bebé que espera es una niña, y como no podía ser de otra forma la pareja está exultante de felicidad. "Los tres primeros meses me he tomado hormonas para que el embrión se agarre más", revela la modelo.

Era el pasado mes de marzo cuando la catalana revelaba públicamente los numerosos problemas que estaba teniendo para ser madre y cómo durante los últimos tres años se había sometido a varios tratamientos de reproducción asistida sin éxito. Muy decepcionada, especialmente con la primera clínica a la que acudieron donde no se preocuparon en buscar la raíz del problema, Verónica se negó a tirar la toalla y aunque en muchas ocasiones le fallaron las fuerzas, la ilusión de tener a su hijo entre sus brazos siempre pudo más.

Y aunque tras cinco intentos, la exmiss tuvo que tomarse un descanso debido al desgaste físico, mental y económico que suponía para ella este proceso, Verónica siempre contó con el incondicional apoyo de su pareja y futuro papá del bebé. "Tengo a mi lado al mejor, y a la persona más positiva del mundo. Gracias a él no he tirado la toalla porque yo he pensado en dejarlo muchas veces", confesaba la modelo antes de saber que su sueño estaba a punto de hacerse realidad.

Tras la mala experiencia vivida, Verónica, decidió cambiar de clínica, fue operada de las trompas de Falopio debido a una obstrucción y se sometió a una fecundación in vitro, que tras tantas batallas, finalmente fue un éxito.“ No sabéis las ganas que teníamos de poder dar esta noticia. Hemos esperado el tiempo prudente recomendado por nuestro Dr. para poder comunicar que por fin. ¡¡¡ESTOY EMBARAZADA!!!” escribía la catalana en sus redes sociales.

Verónica, quien participó en Supervivientes en 2006 y se proclamó ganadora de la primera edición de ¡Mira quién Salta! en 2013, no ha descartado la posibilidad de tener más hijos, pues tal y como ella misma ha dado a conocer todavía dispone de tres óvulos más. "Uno más si quiero y si puede ser, seguido" afirmaba la exMiss a quien le encantaría poder dar un hermanito al bebe que ya viene en el camino, o al "bollo que ya está en horno" como ella misma se ha referido su futura hija.