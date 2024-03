Verónica Hidalgo se rompe al desvelar que tiene problemas para quedarse en embarazada

Verónica Hidalgo fue elegida Miss España en 2005. En aquel momento tenía 24 años y una prometedora carrera por delante como modelo, aunque también se hizo un hueco en la pequeña pantalla como concursante de Supervivientes o actriz de series. Actualmente, se dedica al mundo de la nutrición y el deporte mientras lucha por su verdadero sueño: convertirse en madre con su pareja, el publicista Juan Andrés González, a quien conoció en redes sociales en 2021.

La pareja desea ampliar la familia, pero no les está resultado fácil conseguirlo. La modelo, de 42 años, se ha sometido a varios tratamientos de reproducción asistida sin éxito. Según contó en el programa ¡De viernes!, al parecer no existe ningún problema que le impida quedarse embarazada. "La primera vez no sale bien, la segunda tampoco... Para nosotros todo esto es nuevo, le pregunto a la doctora que cuál es el motivo y me dice que no saben, que la naturaleza es así, que a veces a los médicos se les escapan de las manos estas cosas... Lo probamos otra vez... Todo esto estimulándome con hormonas, degaste físico, mental y económico", contó con total sinceridad. En total, lo intentaron cinco veces, hasta que Verónica dijo basta porque "necesitaba un descanso".

La experiencia en esta clínica no fue buena y ahora se han puesto en manos del doctor Rafael Collazos, experto en infertilidad y cirugía reproductiva. Lo primero que hizo este doctor fue buscar cuál era su verdadero problema e intentar solucionarlo. "Hace poquito que me ha operado. Me ha tenido que quitar las trompas de Falopio, que estaban obstruidas", contó.

Verónica confesó que estuvo a punto de romper su relación de pareja. "Me preguntaba por qué no le puedo dar un hijo a la persona que quiero", dijo entre lágrimas. "Todo esto aquí se cuenta muy rápido, pero estamos hablando de muchas estimulaciones, de mucho dinero... es complicado y suerte que tengo a mi lado al mejor, porque es la persona más positiva del mundo. Gracias a él no he tirado la toalla porque yo he pensado en dejarlo muchas veces", continuó.

El testimonio de la Miss emocionó especialmente a una de las colaboradoras del programa, Patricia Pérez, que se sintió muy identificada con su relato. "Yo no he tenido hijos porque me ha resultado muy difícil y no he sido tan valiente como tú. Yo inicié ciertos procesos y paré porque es muy duro", confesó. Desde su experiencia, Patricia le dio el siguiente consejo: "Lo que más cuesta es encontrar a alguien que te quiera por lo que eres, no por lo que tú le puedas dar. Entonces yo te diría que cuides eso, que eso no se encuentra tan fácilmente y que ahora que ya tienes un médico del que te fías y que ya sabes lo que te pasa, relájate y disfruta el proceso porque muchas veces tenemos tal tensión y tal obsesión....".

Verónica le dio las gracias por sus palabras, pero hizo el siguiente matiz. "Todo el mundo te dice: 'Cuando te relajes te quedarás embarazada', y no es eso. Eres esclava de un medicamento con horarios, si lo has pasado, sabrás de lo que te hablo. Ahora me ha venido muy bien la operación, fue a finales de noviembre, llevo todo este tiempo de descanso, estoy limpia de tanta hormona, me siento muy bien, me siento tranquilo, he disfrutado de las Navidades... Estoy relajada para lo que venga", afirmó.

Además de contar con el apoyo incondicional de su pareja, la modelo tiene la ayuda de su madre, Antonia Hernández, a quien quiere con locura. "Es la única que sabe todo de este proceso, es mi mejor amiga, es mi hermana mayor, es todo...", manifestó.