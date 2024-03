El calvario de María José Besora por el bulo de la paternidad de su hija

María José Besora, aquella guapa murciana que se coronó Miss España en 1998, dio a luz a Laia, su primera y unica hija, en marzo de 2013. La niña era fruto de su relación con Khalid, un piloto de avión diez años menor que ella. La pareja no podía ser más feliz, sin embargo, el momento más dulce de su vida quedó empañado cuando un internauta insinuó en redes sociales, a través de un fotomontaje, que la modelo mantenía un romance con un conocido político de Murcia y le atribuyó a este la paternidad de la niña.

- Verónica Hidalgo se rompe al desvelar que tiene problemas para quedarse embarazada

Ese bulo, como ha contado María José, le arruinó su carrera. "Me afectó a nivel laboral porque daba pie a más rumores. Yo solía trabajar bastante en Murcia, tenía dos contratos para cerrar que se caen y no vuelvo a presentar ninguna gala. No me dan motivos", ha asegurado en Fiesta, el programa de Emma García en Telecinco. Afortunadamente, la justicia le ha dado la razón y ha condenado al usuario a una multa de 22.000 por incurrir en una intromisión ilegítima en su derecho al honor.

"Todavía no entiendo el porqué, cuál era el objetivo de todo esto. Yo me entero porque me llaman dos amigas, hacen una captura de pantalla en la publicación de Facebook, eran los inicios de las redes sociales. No sabían ni cómo decírmelo. ¡Es que estaban metiendo a una niña que era un bebé! Me derrumbé y llamé a un abogado, Pablo Ruiz Palacios, que me ha asesorado todo este tiempo. Fui a comisaría, puse una denuncia y pedí que se investigara. Al principio decían que era un juicio de faltas, pero yo no estaba de acuerdo y seguí luchando", ha contado.

María José ha recordado que el padre de su hija, que vivía en Abu Dabi y no hablaba español, no daba crédito a lo que se estaba comentando en Murcia y rápidamente en todos los rincones de España. "Yo se lo explicaba y me decía: '¿La gente no tiene nada mejor que hacer?'". Para poner fin a esta dolorosa mentira, Khalid tuvo que hacerse una prueba de ADN para demostrar que era el padre biológico de la pequeña Laila.

En cuanto al político en cuestión, María José ha dicho que nunca se puso en contacto con ella tras lo sucedido. "Yo no tengo su contacto ni él el mío. Se fue dejando la cosa... A él le perjudicó pero creo que me perjudicó más a mí", ha reconocido. He tenido momentos muy difíciles, de seguir escuchando comentarios y rumores cada vez más hirientes porque parecía que la gente se lo creía, era surrealista. "La espera me ha merecido la pena, pero no ha sido fácil. Ahora estoy contenta porque se ha hecho justicia, estoy feliz y en paz"

En estos diez años, Besora ha permanecido en silencio, pero ya no quiere callarse más, sobre todo, por el bien de su hija. "Quiero que aprenda de esto que si dicen algo de ella y no es cierto, que sea la primera que lo desmienta". Laia tiene 11 años y según María José, es "una niña madura y buena". "A través de los ejemplos que les dejamos los mayores, ellos tienen un gran aprendizaje. Tratamos de quitarles piedas en el camino, pero tienen que tener esas experiencias para crecer y madurar", ha añadido.

La modelo ha vuelto a sonreír tras vivir un auténtico calvario. "La espera me ha merecido la pena, pero no ha sido fácil. Ahora estoy contenta porque se ha hecho justicia, estoy feliz y en paz. La cuantía económica era secundario, aunque es importante para que no se vayan de rositas. Yo no conocía a quien hizo esto, no me pidió perdón", ha manifestado. Además, se siente muy satisfecha porque su casa crea un precedente. "Que no se permita todo, que haya límites".

María José Besora, que actualmente tiene 46 años, contó en una entrevista concedida a la revista ¡HOLA! en octubre de 2012 que su pareja y ella iban a ser padres. En aquel momento estaba embarazada de cuatro meses y no podía estar más feliz. "Mi novio se llama Khalid. Tiene 30 años y es piloto de las líneas aéreas de Emiratos Árabes. Nació en Chipre, pero su madre es irlandesa y su padre, que trabajaba en la ONU, era de Abu Dabi", dijo sin parar de sonreír. "Lo que me conquistó de él fue su forma de ser. El segundo día que nos vimos me dijo: 'Aunque esté en cualquier parte del mundo, si me llamas me subo a un avión y me planto donde sea'", recordó.

12 años después de estas declaracioenes, María José sigue tan enamorada como el primer día de Khalid, y la pareja continúa viviendo a caballo entre Abu Dabi y Madrid con su hija.