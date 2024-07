Courteney Cox revela sus métodos antiedad tras cumplir 60 años... y deja a sus fans con la boca abierta

Courteney Cox celebró recientemente un acontecimiento importante: su 60 cumpleaños, una cifra redonda y una nueva década para la actriz, quien alcanzó la fama a nivel internacional hace ya más de 30 años gracias a su papel como Monica Geller en Friends. Un aniversario por el que ha recibido numerosas felicitaciones, entre ellas, de celebridades como Jennifer Aniston, con quien conserva la amistad desde que ambas protagonizaron la popular serie que las lanzó al estrellato. Pero entre los muchos mensajes deseándole un feliz cumpleaños, tampoco faltan los que se hacen una pregunta que parece ser común entre sus seguidores: ¿Cómo consigue mantenerse la actriz así de estupenda?

Ha sido la propia Courteney quien ha respondido a esta cuestión. La intérprete ha compartido un vídeo en el que revela sus trucos para seguir en plena forma a medida que pasan los años. En la grabación podemos ver los intensos entrenamientos que realiza, ya sea en la cinta de correr, haciendo sentadillas, dominadas o ejercicios con kettlebell, entre otros. Una vez más ha demostrado su faceta deportista... y también la más cómica. Al final de vídeo, podemos ver a Courteney en bikini, con una mascarilla de papel cubriendo su rostro... ¡y saliendo de la nevera! "¿Qué pasa? Es crioterapia", comenta la estrella en clave de humor, haciendo referencia al tratamiento que hace uso del frío para combatir algunos signos del envejecimiento.

La actriz, además, ha compartido un mensaje expresando cómo se siente tras su reciente aniversario: "Recientemente he cumplido años. No me encanta la cifra, pero… mira, no tenemos elección. Solo hay que hacerlo lo mejor que se pueda", ha comentado. Pero da igual los años que pasen: ella no pierde ni su físico espectacular ni su sentido del humor. Está claro que Courteney sabe reírse de sí misma y de las polémicas que han generado algunos de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido en las últimas décadas.

© Getty Images

La intérprete se ha pronunciado en más de una ocasión acerca de los tratamientos a los que recurrió, como rellenos faciales para eliminar la aparición de arrugas que se inyectó porque "no me sentía cómoda conmigo misma ni con cómo me veía", explicó. "No parecía yo misma", reconoció Courteney, quien asegura que la presión por cumplir años es incluso más fuerte en el ámbito en el que ella se mueve: "Creo que es algo común cuando te haces mayor, especialmente en Hollywood. Pero tienes que aceptar el envejecimiento y eso es algo que me costó", declaró a People.

Finalmente, Courteney optó por deshacerse de los rellenos y a día de hoy es una abanderada de la autoaceptación: “Ahora estoy contenta con quien soy y me estoy haciendo mayor con lo que Dios me dio, lo que antes trataba de cambiar”, asegura. No obstante, la protagonista de Friends ha sabido encontrar las claves para mantenerse espectacular con el paso del tiempo: una vida sana, ejercicio... y altas dosis de sentido del humor.