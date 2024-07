El inesperado apoyo de Hugh Jackman y Ryan Reynolds a la Roja, que se juega hoy el pase a la final de la Eurocopa

La selección española roza con los dedos la final de la Eurocopa. La Roja, que ganó a Alemania, anfitriona del torneo, se juega hoy el pase en semifinales frente a Francia, una selección que llega tras haber derrotado a otro de los grandes favoritos, el Portugal de Cristiano Ronaldo. Todos los ánimos del país están con los futbolistas españoles, que han sumado además un apoyo sorprendente e inesperado. El periodista Marcos López estaba en el espacio destinado a la cobertura de TVE en Alemania cuando vio cómo se “colaban” dos de los actores de Hollywood más reconocidos de la gran pantalla.

© TVE

Ryan Reynolds y Hugh Jackman están en plena promoción de la cinta Deadpool & Lobezno, que llega al cine el 25 de julio, y visitaron las instalaciones del torneo deportivo que tiene en vilo a los aficionados de medio mundo. Quienes estaban en el set se quedaron asombrados por esta aparición pues los actores aparecieron animando a España y dando palmas. Una visita en la que no dejaron de hacer bromas, mostrando su lado más simpático y divertido. Mientras que Reynolds presentaba a Hugh como Hugh Heffner, el fallecido dueño de Playboy, Jackman aseguró que la selección británica le había llamado para jugar con ellos (es de Australia pero tiene pasaporte británico).

“Todo el mundo sabe que Inglaterra está en semifinales y quieren tener un poco más de altura” bromeó. La selección inglesa se juega la otra plaza para la final contra Países Bajos el miércoles 10 de julio, tras derrotar a Suiza. Reynolds, que se ha revelado como uno de los artistas más divertidos y bromistas del cine aseguró: “Yo apoyo a España al 110% si no, no me patrocinan”. Otra de sus bromas conectó directamente con la película pues los uniformes de los superhérores que interpretan tienen los colores de la bandera española, amarillo (Lobezno) y rojo (Deadpool).

“Son como los superhéroes españoles en la historia de Marvel” dijo. Reynolds, que es un gran aficionado a este deporte pues es copropietario del club galés Wrexham AFC (se vio así en la docuserie Bienvenidos al Wrexham Football club), se mostraba emocionado por los logros de la selección con Luis de la Fuente al frente. “Cuando hablas con gente que sigue a España y gente española dicen que es grande lo que está haciendo”. Jackman envió también ánimos a los españoles. “Sé cómo de nerviosos y emocionados estaréis, y esta va a ser una gran semifinal contra Francia” dijo.

Ryan y Hugh se embarcan en una película que une a dos de los superhérores más taquilleros de los últimos años. Deadpool, el más gamberro de los superhéroes, y Lobezno, el X-men más letal, aparecen juntos en la tercera aventura del primero, un personaje creado por Rob Liefeld. Los actores, que están de promoción, eventos en los que han demostrado que son buenos amigos, ya asistieron como público al partido de cuartos de final que enfrentó a los Países Bajos y Turquía.

© GTRES

Francia llegó a la final de la Eurocopa en tres ocasiones: en 2016 contra Portugal, que ganó; en 1984 contra España, ganó Francia, y en el año 2000 contra Italia, a quien volvió a ganar. España ha disputado la final de la Eurocopa en cuatro ocasiones, con tres ganadas (1964 frente a la Unión Soviética; 2008 frente a Alemania; y en 2012 frente a Italia) y una perdida (la mencionada contra Francia en 1984).