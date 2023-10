Hugh Jackman celebra con Ryan Reynolds y Blake Lively su primer cumpleaños tras su separación

Hugh Jackman ha celebrado el primer cumpleaños de una nueva vida tras separarse de su esposa, Deborra-Lee Furness. El intérprete de Lobezno cumplió 55 años el pasado 12 de octubre y a diferencia de otros años que lo celebró con su mujer y sus hijos, este año el actor se rodeó del cariño de dos de sus mejores amigos. Ryan Reynolds y Blake Lively, íntimos del actor, que no quisieron pasar por el alto esta señalada fecha y salieron con Jackman por Nueva York.

El protagonista de El Gran Showman, vestido con un look casual, compartió un paseo matutino por la Gran Manzana con sus amigos. El trio de actores fue fotografiado paseando por las calles de Nueva York con conjuntos informales con los que pasar desapercibidos. Jackman llevaba un chándal negro de Under Armour, zapatillas de deporte, una gorra azul marino y gafas de sol, mientras que Lively, de 36 años, vestía un jersey de punto en color camel y vaqueros, y Reynolds, de 46 años, lucía jersey, pantalones caqui, una gorra gris y zapatillas de deporte.

-Hugh Jackman reaparece sin su anillo de casado y cuenta cómo se encuentra tras anunciar su separación

A pesar de no estar en su mejor momento, Jackman no pierde su sentido del humor. El actor sabe como poner al mal tiempo buena cara y ha compartido una foto de joven para celebrar su cumple con sus fans. "Tenía quizás 17 años. Era el asistente (del asistente) del equipo de fútbol", señalaba junto a una imagen en la que aparece jovencísimo y con cara de pocos amigos. Rápidamente sus seguidores han visto en ella un gran parecido con Lobezno, cuyo destino parecía estar escrito. Otra sin embargo, revela que incluso poniendo mala cara, sigue siendo igual de guapo: "No te funciona", dice Mónica Pont.

Jackman ha encontrado su mejor refugio en sus amigos tras su divorcio con Deborra-Lee Furness después de 27 años y dos hijos en común, Oscar, de 23 años, y Ava, de 18. Ryan Renolds y su esposa, Blake Lively, le brindan todo su apoyo y es habitual verles juntos, ya sea de paseo o en un partido de la NFL como el que disputaron los Kansas City Chiefs con los New York Jets en Nueva Jersey a principios de este mes, donde se les vio compartir un rato de diversión junto a la también cantante Taylor Swift.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman son amigos desde que se trabajaran juntos en X-Men: Origins en 2009 y aprovecharon la conexión de Deadpool con los X-Men para romper taquillas. Ambos están a la espera de que la huelga de actores les permita continuar el rodaje de la tercera entrega de la película. En ella Reynolds retomará su papel de Deadpool (Wade Wilson) y Hugh su personaje de Lobezno, y para ello se somete una ingesta diaria de 8.000 calorías y una estricta rutina de ejercicio físico

El año pasado Hugh Jackman compartía el último regalo que había recibido de Reynolds. "Tengo los amigos más increíbles. Magníficas flores, champán y sinceros buenos deseos. Estoy bendecido. Y luego... está él". Ryan le mandó una imagen suya enmarcada con una nota en la que puede leerse: "Hugh, buena suerte con tu pequeño show. Te estaré vigilando".