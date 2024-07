Le Normand y Laporte: así son los franceses que juegan con la Selección Española en la Eurocopa 2024

Este martes, España se juega el pase a la gran final de la Eurocopa 2024. El combinado nacional está ilusionado y sueña con la posibilidad de proclamarse vencedor y traer a nuestro país el ansiado trofeo. Sin embargo, para lograr este hito primero tienen que hacer frente y vencer a la Selección francesa, una de las grandes favoritas del torneo. Países vecinos, que, además, cuentan con jugadores con historias y conexiones muy ligadas entre sí. A continuación, los descubrimos.

Los franceses más españoles

Robin Le Normand

© Getty Images

A sus 27 años, Robin Le Normand se perfila como una de las grandes promesas del fútbol español. Nacido en la localidad francesa de Pabu, en la región de Bretaña, se mudó a España en 2016 buscando su gran oportunidad en el fútbol profesional. Fue en San Sebastián donde la encontró tras fichar por el filial de la Real Sociedad. Su trabajo y buen hacer llamó la atención de Imanol Alguacil, entrenador del primer equipo, convirtiéndose en uno de los titulares indiscutibles de su club. En un principio, el deportista esperaba con ansía ser convocado por los ‘Bleus’. Sin embargo, en 2023 consiguió la nacionalidad española, recibió la llamada de Luis de la Fuente y su respuesta fue un sí. “Todo estaba muy claro en mi cabeza. Realmente no ha habido ninguna duda. Mi idea desde que me mostraron su confianza era ir con España, que es donde me he formado como persona”, declaró en una rueda de prensa.

Aymeric Laporte

© Getty Images

La historia de Robin Le Normand es muy similar a la de Aymeric Laporte. El defensa, de 30 años, es natural de Agen, municipio que pertenece a la región de Nueva Aquitania. Su vínculo con España empezó a forjarse en 2009 cuando fichó por las categorías inferiores del Athletic Club de Bilbao. Finalmente, en 2021 el futbolista consiguió la nacionalidad española. “Luis Enrique me dijo que mi estilo de juego encajaba en su idea de fútbol. Hablamos y obviamente le dije que era algo muy importante para mi proyección, jugar en lo más alto de un torneo internacional”, confesó sobre porque había dado el paso de enfundarse en la equipación de La Roja. Cabe destacar que Laporte conoce de primera mano a muchos de los que serán sus rivales este martes, ya que él ha formado parte de las categorías inferiores de Francia en 50 partidos (Sub-17, Sub-18, Sub-19 y Sub-21).

Franceses con un trocito de su corazón en España

Kylian Mbappé

© Getty Images

Era el fichaje más esperado por los madridistas. Tras varios años de espera y negociaciones fallidas, Kylian Mbappé formará parte de la plantilla del Real Madrid en la próxima temporada. Un sueño hecho realidad, tanto para los fans merengues como para el futbolista francés que es admirador incondicional del equipo presidido por Florentino Pérez desde niño. Más allá de lo profesional, el delantero, de 25 años, suele elegir la isla de Ibiza como lugar de descanso en la época estival.

Antoine Griezmann

© Getty Images

Desde 2014, Antoine Griezmann es uno de los buques insignia del Atlético de Madrid, si bien es cierto que desde 2019 a 2021 vistió la camiseta azulgrana. Su vínculo con España va mucho más allá de los terrenos de juego. El delantero, de 33 años, es uno de los socios de Rhudo, uno de los restaurantes de moda del centro de la capital. En Madrid el campeón del mundo también ha formado un bonito hogar junto a su mujer, la diseñadora vasca Erika Choperena, y sus tres hijos, Mía, Amaro y la pequeña Alba, de nueve, seis y cuatro años respectivamente.

Theo Hernández

© Getty Images

La relación de Theo Hernández con España se comenzó cuando el deportista era tan solo un niño. El defensa nació en Marsella en octubre de 1997. En cambio, la profesión de su padre, el también futbolista Jean-François Hernández, hizo que la familia aterrizara en Santiago de Compostela poco después de su llegada al mundo. Tan solo un año más tarde, se mudaron a Madrid, donde el deportista se crió y donde también tuvo sus primeras oportunidades laborales. En 2017, comenzó los trámites para conseguir la nacionalidad española y poder formar parte de nuestra Selección, pero, finalmente, se quedó con los galos, con los que ya había jugado en categorías inferiores.