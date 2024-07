La hija de Susan Sarandon responde, muy tajante, a las críticas por el escote de su vestido de novia

Los Sarandon están viviendo una época muy especial después de que la hija de Susan y Franco Amurri, se diera el sí, quiero con el chef Ian Hock en una ceremonia preciosa y privada el pasado 29 de junio. Ahora, una semana después de este feliz día, Eva Amurri ha estallado en su perfil público por las críticas que ha recibido respecto a su vestido de novia.

© thehappilyeva

Lo que deberían estar siendo unos días de emoción y tranquilidad después de haber pasado los nervios de la boda, están siendo empañados por los usuarios de las redes sociales a los que no les gustó el atuendo que escogió. Un vestido corsé, sin tirantes y falda ajustada que marcaba su figura con bordados y cola de la firma Kim Kassas, especializada en moda nupcial. El toque final lo dio con unas sandalias blancas de tacón y un velo de tul.

© thehappilyeva

Un vestido que Eva Amurri escogió en el día más importante de su vida para sentirse la novia más especial para darse el 'sí, quiero' con su ya marido y padre de sus tres hijos pequeños. A pesar de ello, tuvo que leer ciertos comentarios de sus detractores como: "¿Quién le dijo que lucía bien?", o "el escote por arriba es horrible". Una situación que ha hecho que la actriz e influencer de estilo haya contestado usando el humor.

© thehappilyeva

Unas opiniones que hacen referencia al escote y que ha respondido con la famosa foto de la actriz italiana Sophia Loren mirando de reojo el escote de la modelo estadounidense Jayne Mansfield mientras asistían a una cena exclusiva en el restaurante Romanoff's en Beverly Hills, California, organizada por Paramount Pictures en 1957. "Mis pechos talla 32F haciendo lo suyo con un vestido de novia. A cualquiera que se escandalice de que mis pechos no sean guardados. No dudes en hacer una captura de pantalla para más tarde", ha escrito junto a la instantánea. Además, no fue el único vestid que llevó. Lució un segundo look nupcial compuesto por un vestido corto con plumas que combinó con unas Nike Aire Force One en blanco y personalizadas con su fecha de boda y decoradas con perlas.

© thehappilyeva

Eva Amurri ha querido dar por zanjado el tema y contar lo felices que fueron en su boda inspirada en 'una fiesta en un jardín francés' a la que asistieron 40 invitados, entre ellos Susan Surandon y su segundo marido, Tim Robbins, con quien estuvo casada dos décadas y fue como un padre para Eva. "Hay mucho que compartir a partir de este día y tantas cosas. Pero fue realmente el día más especial, lleno de tanto amor y la energía más increíble. La lluvia (por la que estuve estresada durante una semana) terminó siendo perfecta", ha desvelado en su perfil público junto a una instantánea con su ya marido. De hecho, uno de los instantes más emotivos fue cuando Major, el hijo mediano de Eva Amurri, acompañó a su madre hasta el altar al son de la melodía Can't Help Falling in Love.

© thehappilyeva

La boda se convirtió en un perfecto broche de unión para Eva Amurri e Ian Hock, que se conocieron en un restaurante cuando ella estaba muy embarazada y se acababa de divorciar. Cabe recordar que los recién casados se comprometieron a finales de febrero de 2023 y fueron ellos mismos los encargados de contar la feliz noticia con una publicación en sus perfiles públicos en la que la hija de la intérprete de Thelma y Louise luce su anillo sin poder ocultar en su rostro su gran felicidad. "Después de haber sido mi segunda experiencia en esta boda, me resultó mucho más fácil planificar porque aprendí mucho de mi primera boda y me conozco muy bien en este momento de mi vida”, señaló la hija de Susan Sarandon a la revista People, ya que estuvo casada anteriormente con el futbolista Kyle Martino durante ocho años antes de separarse en noviembre de 2019.