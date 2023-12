Así son los hijos de Susan Sarandon con los que ha protagonizado estas familiares imágenes disfrutando de un partido desde la grada

El último partido de los New York Rangers en el Madison Square Garden de la Gran Manzana tuvo a unos testigos de excepción: Susan Sarandon, de 77 años, y sus dos hijos, John 'Jack' Henry, de 34 años, y Miles Robbins, de 31. Desde las gradas y en actitud entusiasta, el trío cantó, vitoreó y celebró cada tanto del equipo local, que se medía con los Toronto Maple Leafs, quienes finalmente se impusieron con un marcador final de 7-3. Como grandes fans que son de esta agrupación de hockey sobre hielo, los jóvenes se enfundaron en las equipaciones del conjunto, cuyos colores principales son el rojo y el azul, mientras que la reputada actriz escogió un look cómodo de aires rockeros al que agregó su característica boina negra. Sintonía, diversión y gestos de cariño entre madre e hijos estuvieron muy presentes durante el encuentro, con el que vibraron desde las gradas y al que no asistió la otra hija de la estrella de la recordada Thelma & Louise, Eva Amurri, de 38 años.

El papel predilecto de Susan Sarandon, el de orgullosa madre de tres hijos

A lo largo de su ovacionada trayectoria interpretativa, Susan Sarandon ha dado vida a personajes de ficciones de la talla de Stepmom, That's my boy, Blue beetle o Noel, pero, sin lugar a dudas, el papel que más orgullosa le hace sentir es el de madre, una encantadora faceta que demuestra siempre que tiene ocasión, como es esta cita deportiva. Mientras que su primera hija, Eva Amurri, nació fruto de su historia de amor con Franco Amurri, John 'Jack' Henry y Miles Robbins tienen como padre al también actor Tim Robbins, a quien la admirada neoyorquina conoció en el set de Bull Durham. "Tuve a mi primer bebé a los 39 años y el tercero a los 45, y con cada hijo -la gente- me decía, ‘¿Estás loca?’ ¡No lo hagas!” comentó en una ocasión para animar a otras mujeres a no renunciar a vivir el viaje de la maternidad que, en su caso, no ha estado exenta de complicaciones, pues fue diagnosticada de endometriosis tras el nacimiento de su primogénita.

De ellos se sabe que han seguido los pasos de su madre y desarrollan sus carreras profesionales en el sector del entretimiento, además de otros detalles de su vida personal, como que Eva Amurri, que guarda gran parecido con Susan, ha sido la única que hasta la fecha ha convertido a la actriz en abuela. La prometida del chef Ian Hock, con el que se comprometió en febrero de este 2023 en París, tiene tres niños que tuvo con el exfutbolista estadounidense Kyle Martino, de quien se separó en 2019: Marlowe, de 9 años, Mayor, de 7, y Mateo, de 3. "Planeo ir completamente en contra de todo lo que mi hija intenta hacer y malcriarlos por completo", dijo en tono humorístico en declaraciones a la revista People. En lo laboral, su única hija ha formado parte de títulos como Monarch, The Winklers, Salvados, New Girl o De madres a hijas; un terreno muy similar al que abarcan John 'Jack' Henry y Miles Robbins con sus trabajos, aunque desde un punto de vista muy diferente.

Sus dos hijos varones, la mejor compañía para esta cita deportiva

John 'Jack' Henry, ubicado en las imágenes a la derecha de Susan, siempre tuvo claro que su vocación era estar detrás de las cámaras como director, guionista y escritor. En su caso, ha liderado cortometrajes e incluso compartió elenco en uno de ellos con su padre y entre 2021 y 2022 dirigió ochenta entregas del conocido programa de entrevistas Jimmy Kimmel Live!. Con su madre comparte, además de reconocida afición por los New York Rangers, palpable conexión, carácter luchador y sindicalista y amor incondicional; así lo ha evidenciado más de una vez compartiendo imágenes junto a ella y al resto de su unida familia en su perfil social.

El benjamín de la casa es Miles Robbins, otro popular rostro del panorama actoral. El menor de las tres bendiciones de Susan, que se formó en realización de documentales y producción musical en la Universidad de Brown pero no llegó a graduarse, es un apasionado de la música e integrante de la banda de pop Pow Pow Family Band. El prometedor artista, que ha hecho apariciones tanto en largometrajes como en espacios de la pequeña pantalla y ha dado voz a varios videojuegos, también ejerce como productor y DJ bajo el apodo de Househusband y se siente muy afortunado de sus raíces, algo que no siempre llevó bien: "No intentaré actuar como si alguna vez pudiera escapar de ello... Creo que en cierto momento de mi vida fui mucho más valioso en eso... Tal vez por ego, no quería asociarme con ellos en absoluto porque me iban a eclipsar mucho”, admitió en una entrevista a L.A.Times.

