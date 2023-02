La hija de Susan Sarandon, que guarda un enorme parecido con su madre, se compromete

Susan Sarandon está de enhorabuena pues su hija Eva Amurri, que tiene un enorme parecido físico con ella, como se puede apreciar en las últimas imágenes que ha compartido la segunda, se casa. Ambas celebran seguro el reciente compromiso de Eva, nacida de la relación de Susan con el italiano Franco Amurri, que no puede dejar de compartir su felicidad en sus perfiles sociales. A través de varias instantáneas ha mostrado algunos retazos del viaje a París en el que su novio, el chef Ian Hock, se declaró.

En las imágenes, además de retratar diversos lugares de la capital francesa, Eva muestra su impresionante anillo con un enorme brillante, firmado por la prestigiosa joyera Christina Settani. Esta desglosó las características de la sortija que tiene una banda de platino y oro de 14 quilates con un brillante. La novia aseguró que no puede dejar de mirarlo y, de hecho, se ha convertido en protagonista de muchas de sus capturas. “Quienes me conocéis sabéis lo que este momento significa para nosotros. Estamos muy felices. No puedo esperar para pasar el resto de nuestra vida juntos” escribe la futura novia.

La pareja confirmaba su relación hace más de dos años y ahora da un paso más en una historia de amor a la que Eva aporta tres hijos, Marlowe, de ocho años, Mayor, de seis, y Mateo, de dos. Los niños nacieron fruto de su relación con el exfutbolista estadounidense Kyle Martino, del que se separó en 2019. Eva ha seguido los pasos de su madre en el cine participando en títulos como Salvados, New Girl, De madres a hijas, Monarch y The Winklers entre muchos otros.

Susan Sarandon, una de las actrices más veteranas del cine que protagonizó la recordadísima Thelma & Louis, tiene otros dos hijos Miles y Jack, nacidos de su relación con el también actor Tim Robbins. Tuvo algunos problemas físicos por los que parecía que le resultaría complicado ser madre, pero se quedó embarazada con 39 años. Después del nacimiento de su primera hija, le diagnosticaron endometriosis, dolencia que provoca problemas de fertilidad. Sin embargo tuvo después otros dos hijos. “Tuve a mi primer bebé a los 39 y el tercero a los 45, y con cada hijo (la gente) me decía, ‘¿Estás loca?’ ¡No lo hagas!” dijo en una ocasión para animar a otras mujeres a no renunciar a su deseo. Reconoció además que va a ser madre más tiempo del que va a ser actriz.