La boda de cuento de hadas de la hija de Susan Sarandon, a la que no faltó Tim Robbins, ex de la actriz

La hija de Susan Sarandon Eva Amurri se ha casado con el chef Ian Hock un año después de comprometerse en París. La pareja se dio el sí, quiero en una ceremonia sencilla e íntima en el Valle de Hudson de Nueva York el pasado sábado 29 de junio. Los contrayentes se juraron amor eterno ante apenas 40 invitados en una ceremonia inspirada en "French Garden Party" (fiesta en el jardín francés).

© thehappilyeva Eva Amurri, la hija de Susan Sarandon, y el chef Ian Hock ya son marido y mujer

"Después de haber sido mi segunda experiencia en esta boda, me resultó mucho más fácil planificar porque aprendí mucho de mi primera boda y me conozco muy bien en este momento de mi vida”, señaló la hija de Susan Sarandon, nacida de su relación con el italiano Franco Amurri, en declaraciones exclusivas a la revista People. Amurri estuvo casada anteriormente con el futbolista Kyle Martino durante ocho años antes de separarse en noviembre de 2019 y tuvieron tres hijos -su hija Marlowe Mae, de 9 años, y sus hijos Major James, de 7, y Mateo Antoni, de 4-, que participaron activamente en la ceremonia y realizaron el tradicional rito de unión de manos con cintas como símbolo de la eternidad mientras la pareja se miraba a los ojos y prometían estar unidos para siempre.

La novia, que guarda un enorme parecido físico con la actriz, lució un vestido strapless con corsé, de la diseñadora Kim Kassas, y una sobrefalda con vuelo de Bridal Reflections, mientras que Ian Hock lució un traje azul marino y chaleco hecho a medida por SuitShop y los hijos de Eva Amurri llevaban trajes color beige hechos a medida, también de SuitShop. Major, el hijo mediano de Eva Amurri, acompañó a su madre hasta el altar al son de la melodía Can't Help Falling in Love y fue una experiencia que no olvidará jamás. Para la fiesta la novia lució un segundo minivestido de Kim Kassas con plumas, encaje floral y lentejuelas, que combinó con unas zapatillas Nike Air Force personalizadas con la fecha de su boda. A la ceremonia no faltó Tim Robbins, expareja de Susan Sarandon, de quien se separó en 2009 después de dos décadas de convivencia y con quien tuvo dos hijos, Jack Henry, de 35 años, y Miles Guthrie, de 32. El actor sigue teniendo una relación muy estrecha con su hijastra, después de haberla criado desde que tenía tres años.

© Getty Images Susan Sarandon y su hija Eva Amurri

© Getty Images Tim Robbins, ex de Susan Sarandon, con la hija de la actriz Eva Amurri

Amurri se aseguró de que la celebración fuera exactamente lo que ellos querían. "Mi mayor objetivo era hacer exactamente lo que queríamos, sin sentir ninguna presión externa. No contraté a un organizador de bodas y diseñé todo el ambiente de la boda yo misma", señaló. "La última vez que me casé no tuve tres hijos. Pero, en general, fue muy especial poder concentrarme en todos los pequeños detalles y hacer que nuestro día fuera realmente personal”, quiso añadir. Por tanto, al ser chef Ian Hock el menú sin duda fue uno de los platos fuertes de la celebración. La pareja eligió el catering Grounded, que preparó una comida cocinada al fuego con pato del valle del Hudson, salmón a la plancha de cedro y una variedad de verduras y ensaladas, así como una tarta con sabor a vainilla con frambuesas frescas maceradas y crema de mantequilla de merengue italiano.

© thehappilyeva Eva Amurri con Ian Hock

La boda se convirtió en un perfecto broche de unión para Eva Amurri e Ian Hock, que se conocieron en un restaurante cuando ella estaba muy embarazada y se acababa de divorciar. “Ian era el chef del restaurante y se acercó a saludar a una mujer de nuestra mesa con la que había estudiado en secundaria. Yo estaba lo más lejos de una 'cita' en ese momento, pero quedé muy impresionada por nuestra conversación y lo interesante y amable que parecía". Su historia de amor les pareció a ambos un cuento de hadas y en febrero de 2023 el chef le pidió matrimonio a Amurri en los jardines del museo Rodin, el lugar favorito de Eva. "Haber encontrado al hombre más maravilloso que me ama a mí y a mis hijos incondicionalmente es un gran regalo", confesó.