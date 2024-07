Alejandra Rubio se derrumba tras las críticas recibidas por su embarazo

Muy afectada y sin poder contener las lágrimas. Alejandra Rubio atraviesa un momento agridulce pues a la alegría por la espera de su primer hijo con Carlo Constanzia (noticia que confirmaron en las páginas de la revista ¡HOLA!) se ha unido el disgusto por los comentarios que ha suscitado la noticia. La hija de Terelu Campos, que ya manifestaba su preocupación por el revuelo que sabía que causaría su estado, se ha derrumbado en directo en el programa Así es la vida. Ha comentado que tanto ella como su pareja lo están pasando mal por las críticas que les dirigen. “Se empeñan en destrozarlo todo. Lo tenemos todo en contra. Han hecho todo lo posible, pero no lo van a conseguir y ya está” dijo.

Entre lágrimas ha contado que le duele mucho que hablen de su vida. “Ha sido superduro porque se podrían haber cargado esto. Las barbaridades que hemos escuchado en redes y hasta por la calle”. Ha confesado sin embargo, mientras Sandra Barneda trataba de consolarla, que no todo ha sido negativo pues hay personas que sí les han felicitado. “Hay gente majísima y te dan la enhorabuena y hay otra gente que no es así. Y te dicen cosas crueles y sufro. Me ha dado igual todo esto, pero ahora no puedo” apuntó.

Se refirió la hija de Terelu a la reciente entrevista que concedió Carlo Constanzia en De viernes, una ocasión en la que, según Alejandra, fue muy sincero. Comentó que también lo había pasado mal porque no está acostumbrado a aparecer en televisión. “Se pone muy nervioso”. Explicó además que la actitud que tuvo su madre con Carlo (Terelu se sentó con él en un momento de la entrevista) fue la adecuada.

Tras la gran exclusiva que Alejandra Rubio (24) y Carlo Costanzia (31) concedieron a ¡HOLA! contando todos los detalles de su embarazo, el actor hablaba en televisión de su futura paternidad y contestaba a todas las polémicas que habían surgido en torno a esta. El hijo de Mar Flores contaba con el apoyo de Terelu Campos. “Me gustaría dar las gracias a Carlo porque para unos padres, y hablo solo de mí porque el padre es una persona anónima, que haya una persona que cuide y mime a tu hija, no solo es una cosa hermosa, sino que también es una tranquilidad” dijo la colaboradora, que se mostró muy atenta y cariñosa con Carlo, recalcando que les une una buena relación.