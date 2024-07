¡La familia de Georgina aumenta! Su hermana Ivana presenta a su segunda hija

La familia de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo crece con la llegada de una nueva sobrina y una prima para sus hijos. Ivana Rodríguez ha compartido la feliz noticia con sus seguidores y ha presentado a la niña con las imágenes más preciosas. "Dafne García Rodríguez. Bienvenida a la vida. Te amaremos y cuidaremos siempre", ha escrito desvelando su nombre.

Entre las tiernas imágenes que ha compartido de la recién nacida podemos ver no solo su carita con apenas horas de vida, también sus primeros paseos, así como una foto junto a Deva, de dos años y medio, que trata de acariciar a su hermana pequeña aún ajena al enorme cambio que supondrá la llegada de un nuevo miembro a la familia. Aunque ya tiene un hermano mayor, nacido de una relación anterior de Carlos, en Dafne encontrará con el tiempo una compañera de juegos inseparable. De la unión entre hermanas saben mucho su madre y su tía que siempre han sido un apoyo fundamental la una para la otra.

Ivana, que es licenciada en traducción e interpretación de francés, está muy orgullosa de su hermana y juntas han superado numerosas dificultades. "Ivana lo es todo para mí. Ella ha sido en muchos momentos, madre, padre, amiga… mi pilar fundamental. Mi apoyo en momentos de soledad y también en los más alegres de mi vida", aseguraba Georgina en Elle, añadiendo que es su mayor confidente. Esa conexión queda patente en las dos temporadas de Soy Georgina, reality de Netflix donde nos muestra la parte más desconocida de la vida que comparte con Cristiano Ronaldo, con el que lleva un año y medio viviendo en Riad. "Todo lo que le sucede a mi hermana, me lo tomo como si me sucediera a mi en primera persona. Porque mi hermana soy yo. Si algo malo le pasa a ella, me muero yo. Es mi compañera de vida de inicio a fin", decía Ivana de la modelo e influencer.

Las grandes amigas de Ivana y Georgina, 'Las queridas', como se hacen llamar, han sido de las primeras en felicitar a la pletórica mamá igual que hicieron cuando anunció su embarazo nada menos que un 28 de diciembre. La fecha -el Día de los Inocentes- despistó a algunos incrédulos, pero ella no podía esperar más para compartir la noticia. "La mejor Navidad", escribió junto a la imagen de un test de embarazo con resultado positivo. Fue un regalo de Reyes adelantado y ahora, la llegada de dafne, se convierte en el mejor comienzo de verano que podía soñar.