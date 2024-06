Miguel Herrán reaparece tras su accidente de moto y nos cuenta cómo será su primer verano como padre

Fue el pasado mes de mayo cuando Miguel Herrán, conocido por sus trabajos en Élite y La casa de papel, sufrió un accidente de moto que le ocasionó una luxación en su hombro derecho, por la que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica. Desde entonces, ha atravesado días difíciles, aunque todas las muestras de cariño recibidas han sido el mejor bálsamo para volver a sentirse fuerte y con muchas ganas de seguir adelante con su carrera como actor. Más de un mes después del accidente, muy recuperado y con una amplia sonrisa, el actor se animó a disfrutar de la fiesta que celebró El Corte Inglés con motivo de la presentación de su nueva campaña, 'NEW', donde nos habló de cómo está siendo su recuperación: "Vengo de estar mucho tiempo en casa, pero ya estoy muy bien. Aunque no se esperaba que pudiera hacerlo hasta diciembre, ya he empezado a mover el brazo con total normalidad, también he comenzado a coger peso y he vuelto a montar en moto".

© ANDRÉS GARCÍA LUJÁN Sobre estas líneas, Miguel Herrán en la presentación de la nueva campaña 'NEW' de El Corte Inglés

—¿No le has cogido miedo?

—No, para nada. También me hice un esguince de tobillo en otra ocasión y seguí rodando. Te puedes caer, no pasa nada.

—¿Qué ha sido lo más duro de estas semanas?

—Lo que más me ha dolido es haber estado un mes sin coger a mi 'pequeña' en brazos y no poder jugar con ella. Se echaba a llorar y yo le decía: '¡Tranquila, cariño!' Pero ya puedo hacer vida normal con ella y estoy muy contento.

—Es que se nota que eres un súper papá, se te cae la baba hablando de tu hija María

—La verdad es que no esperaba que me fuera a gustar tanto la paternidad. De hecho, tenía miedo, pero, mira por dónde, la estoy disfrutando mucho.

—¿Cómo ha cambiado tu vida?

—Vivo mucho más tranquilo. Antes, sin embargo, tenía la sensación de que mi vida no terminaba de estar llena. No tenía ningún problema, pero sentía que me faltaba algo.

© Gtres Miguel Herrán junto a su pareja, Celia Pedraza, en un paseo familiar

—¿Ya estás pensando, entonces, en repetir la paternidad?

—De momento, no. Creo que a cada cosa hay que darle su tiempo. Me apete mucho disfrutar de mi niña y que ella disfrute de su padre. No lo descarto el día de mañana, pero ahora no me apetece dividir ese amor.

—¿Soñabas con la niña desde el principio?

—¡Qué va! Yo lo que quería era un chico, pero ahora que tengo a la niña, no la cambio por nada del mundo.

—¿A quién se parece?

—¡Uff!... En ese tema, no me atrevo a meterme. Lo que sí puedo decir es que es un bombonazo.

—Tengo entendido que, a la hora de elegir el nombre, te ganó tu pareja (Celia Pedraza), que tú querías otro

—Bueno, lo que ocurrió realmente es que hicimos un trato muy sencillo. Quedamos en que si era un chico, lo elegiría yo, y si era chica, ella.

—Dijiste que tu plan, ahora, era el de juntar varios proyectos para disfrutar más de tu hija. ¿Hasta cuándo lo quieres alargar?

—Sí, de hecho yo debería llevar rodando tres semanas, pero me dieron la baja por el accidente y hasta noviembre no me incorporo, así que, aunque por un lado ha sido un mazazo y he perdido algún proyecto por medio, también me alegro porque he ganado tiempo de calidad con mi hija y eso no está pagado.

© @miguel.g.herran El actor con su hija, María

—Imagino que este verano va a a ser muy especial para ti, que irás por primera vez a la playa con tu hija

—Claro que sí. Ya le regalé sus primeras flores el otro día y también quiero que vaya a la playa y monte en moto por primera vez con su padre.

—Cambiando de tema. Estamos en un evento de modo, Miguel. ¿Tú eres muy fashion victim?

—Yo soy más 'victima' del mundo de los relojes. Me empezaron a fascinar desde hace dos años y no puedo parar de coleccionarlos. ¡Me encantan!

—¿Y a la hora de elegir tus looks te dejas asesorar o eres tú quien decides lo que ponerte?

—Depende. Yo me pongo lo que quiero y con lo que me siento más cómodo, pero creo que saber escuchar es una virtud.