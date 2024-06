Sofía Mazagatos habla por fin de su etapa con Mar Flores y también aclara cómo está la relación con su marido, Tito Pajares

Después de diez años sin hablar, Sofía Mazagatos volvió a la televisión la semana pasada. Concedió una profunda entrevista en ¡De Viernes! en la que habló del dolor que sintió al perder a su bebé tras ocho meses de gestación y la otra cara de la moneda tras convertirse en madre a los 49 años de "su milagro" llamada Amanda. Ahora, siete días después ha vuelto al mismo plató para aclarar algunos puntos y sobre todo, su relación con su marido, Tito Pajares.

© Telecinco

Nada más comenzar el citado programa alrededor de las 22:00 horas, aparecía Santi Acosta junto a Sofía Mazagatos y le hacía una pregunta clara y concisa: "¿Por qué has decidido volver a la televisión ahora, diez años después?. Una cuestión a la que la entrevistada ha contestado: "¿Por qué no?. Cuando empezasteis el programa me llamasteis para ser la madrina, pero estaba el embarazo avanzado. Luego habéis seguido llamándome y convenciéndome, y he pensado que ahora es un buen momento. Telecinco desde jovencita me dio oportunidades para estar trabajando y porqué no". Incluso aclarando que si no ha salido en la televisión este tiempo no es porque su pareja se lo haya impedido: "Ese modo de vida lo elijo yo. Igual que me centré en mi profesión en cuerpo y alma, decido centrarme en mi maternidad también en cuerpo y alma".

© Telecinco

Te puede interesar Sofía Mazagatos, la imagen de la felicidad, al cumplir seis meses su hija Amanda

También quiso explicar que tras su duro proceso de embarazo en el que perdió a su bebé de ocho meses y en el que en un transcurso de "cinco años y ocho intentos llegó el milagro que se llama Amada". Una época muy dolorosa que ha hecho que vuelva a la televisión para mandar un mensaje esperanzador a todas aquellas mujeres que están en la búsqueda de un hijo: "Hace poco salió un artículo de una psicóloga hablando de la maternidad tardía como es mi caso y pensé, ¿por qué no? Volver decir hola, qué tal, estoy estupenda, he superado mis miedos y una tragedia importante. Poder mandar un mensaje de esperanza a tantas parejas que luchan por tener un bebé y que no es tan fácil. En mi caso he conocido la cara A, b, c... y el resultado ha sido positivo".

© Gtres

Cuando relató el dificilísimo camino que ha vivido para tener por fin en sus brazos a sus dos hijas, la colaboradora Patricia Pérez no pudo contener la emoción y se le saltaron las lágrimas. Un instante en el que en el silencio del plató confesó que ella no era madre porque no podía: "No soy madre porque no puedo y lo he intentado muchas veces. Decidí no serlo porque es un proceso muy duro, por eso te admiro y por eso me emociona ver cómo hablas de tu pareja. Me deja tranquila". Unas palabras que ha querido apuntillar la exmodelo y empresaria: "Mi pareja me agarró la mano y me dijo apóyate en mí. Este es el camino".

© Telecinco

Otro de los puntos que quedó en el aire y que ha querido aclarar es la relación con su marido, negando una posible crisis: "Estamos bien. A él no le gusta que esté aquí hoy, pero en todas las parejas hay momentos de consensos y de llegar a acuerdos, ¿por qué no voy a estar?". Unas palabras en las que también ha confesado que su durísimo proceso de maternidad les ha pasado factura en algunos instantes: "He tenido ocho intentos que no han sido fáciles. La pareja a veces se resiente, pero los momentos trágicos también unen si la relación es de verdad. Nuestra relación está a prueba de bombas. Hemos tenido muchas bombas durante más de 15 años y aquí seguimos".

Te puede interesar Sofía Mazagatos, primeras declaraciones tras convertirse en madre por segunda vez, a los 49 años

Con estas declaraciones zanjaba los rumores de que ella y Tito Pajares están mal. De hecho, la exmodelo ha subrayado que en los últimos años ha tenido altibajos con su pareja, pero que continúan juntos y enamorados. "En una relación de más de quince años para que continuemos primero hay mucho amor, hay un proyecto en común tanto de nosotros como compañeros de vida, como de nuestras hijas y su hijo. A veces hay momentos mejores o peores y lo importante es superarlo"

© Gtres

Su relación con Mar Flores

En mitad de la conversación, el presentador quiso cambiar de tercio y dar paso al bloque de la amistad entre la empresaria y Mar Flores. De hecho, Sofía comenzó esta tanda de preguntas felicitándola por la paternidad de su hijo Carlo: "La llegada de un bebé, qué te voy a decir yo. Enhorabuena, que todo vaya fenomenal con Alejandra, y Terelu que es una mujer maravillosa será una mejor abuela todavía". Ante las preguntas de qué ocurrió entre las exmodelos, la entrevistada ha intentado no profundizar mucho: "Forma parte de la prehistoria, no me acuerdo, han pasado treinta años. Nada que ver con un hombre, el libro de los gustos es amplio y el de los colores también. Si en vez de haber sido mujeres hubiéramos sido hombres no se estaría hablando de esto".

A continuado explicando de forma muy tajante lo que piensa sobre este asunto: "Es patético que después de treinta o 25 años lo sigamos hablando. Éramos jóvenes. Fuimos socias un año, lo normal que a esas edades. Jamás nos peleamos por un hombre. Se ha dicho que yo tenía celos de ella". Un tema que ha querido finalizar asegurando que ella está feliz y no quiere recordar ciertas cosas: "Estoy en otro momento, en otra actitud más positiva. Vivo del presente de una futuro maravilloso y no del pasado".