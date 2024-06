Sofía Mazagatos recuerda entre lágrimas la pérdida de su bebé y celebra ‘el milagro’ de su maternidad a los 49 años

Volcada por completo en el cuidado y la crianza de sus niñas, Sofía Mazagatos vive una intensa etapa de su vida tras el nacimiento el pasado diciembre de la pequeña Amanda, a quien dio a luz a sus 49 años tras numerosos intentos por volver a quedarse embarazada. A partir de ahí, la que fuera estrella televisiva de los noventa asegura tener la familia que había soñado y que ha formado junto al empresario Tito Pajares. " Siempre tuve claro que, si tenía una hija, quería que fueran dos" , asegura la orgullosa mamá en ¡De viernes!

La modelo y empresaria ha concedido al programa de Telecinco su primera entrevista desde que volviera a ser madre hace seis meses, recordando también el durísimo golpe que sufrió en 2018 cuando perdió el bebé que esperaba. "El destino es caprichoso, injusto y cruel" , comenzaba diciendo al respecto. "Fue un embarazo complicado y luché hasta el final. Me sometí a todas las pruebas e ingresos que hicieron falta, pero no pudo ser", ha lamentado. " Con ocho meses, nació mi hija y su corazón ya no latía. Es devastador y desolador", señalaba con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada.

"Es una situación muy difícil y van pasando los meses. El duelo perinatal es muy duro y tampoco hay demasiados especialistas. Te enfadas con el mundo, con la vida y pierdes la fe. Me enfadé con Dios y dejé de creer en muchas cosas ", confiesa la exMiss con el corazón en la mano. "Eso solamente lo saben las mujeres que han pasado por ese camino", agrega con rotundidad. Reconociendo que aquello fue el momento más duro de su vida, explica que para salir adelante "me apoyé en mi pareja y en mi madre, que es mi pilar". Frente a la adversidad, también fue un alivio tener en casa a "mi pequeña Sofía", ha dicho en relación a su primogénita que ahora tiene 8 años, ya que "con ella las lágrimas eran menos".

Esa etapa de dolor se transformó en otra de esperanza y, con enorme coraje y valentía, la también presentadora y actriz ( Academia de baile Gloria, Obsesión ) se puso como objetivo primordial el dar una hermanita a su niña. "No quería quedarme con ese dolor en el alma y luché por volver a embarazarme" , asevera. "No lo lográbamos, llegó la pandemia y así han trascurrido cinco años y ocho intentos hasta que llegó el milagro, que se llama Amanda" , narra con emoción. "Muchas veces la vida no se da ni a la primera ni a la segunda. Hay que perseverar por la foto de familia que uno quiere y ahora tengo la que yo quería", sentencia.

Recuerda su época de juventud cuando saltó a la popularidad

"Soy famosa porque el destino, la vida y las circunstancias me llevaron a presentarme a Miss España y lo gané", explica Sofía Mazagatos al echar la vista atrás, concretamente hasta 1991 cuando se proclamó vencedora del certamen de belleza. "A los 15 años empecé en el mundo de la moda ya los 17 ya era profesional" , explica. Fue una etapa de "no parar de trabajar, de conocer un montón de países ya mucha gente", recuerda. Aquello, según cuenta, le sirvió para "medirme a mí misma profesionalmente".

Preguntada por el trato que tenía entonces con sus compañeras de pasarela, señala que "n os llevábamos bien porque coincidíamos mucho" . Aclara que "no éramos íntimos, pero había buen sentimiento". Además, sobre sus experiencias con ellas, "recuerdo la campaña navideña con cariño", afirma. A su vez, no se olvida de la ocasión en la que "Fernando Fernández Tapias nos invitó al Baile de la Rosa" , dice sobre la tradicional y glamurosa gala solidaria que se celebra en el Principado. "Siempre he admirado la belleza y ver a Carolina de Mónaco me gustó ", comenta al respecto.

A la pregunta de si guarda amigas de aquella época, Sofía responde que 'no' y habla precisamente de la agencia-escuela de modelos que puso en marcha junto a Mar Flores . "La creamos con mucha ilusión y formaba parte del camino de dos loquitas de 23 y 27 años", afirma. Sin embargo, el proyecto no terminó de cuajar ya que "salió mal un poco de todo. El negocio funcionaba bien, pero teníamos discrepancias y dejamos de estar en la misma sintonía ", detalla. "Cuando las cosas no funcionan, es mejor acabarlas", añade.

