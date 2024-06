Phoebe, la hija de Bill Gates, confirma su relación con el nieto de Paul McCartney

Una nueva historia de amor ha dado comienzo entre la hija de Bill Gates el nieto de Paul McCartney. Ha sido la propia Phoebe quien ha dado el paso de anunciar su relación después de vivir uno de los días más importantes de su vida, su graduación en la Universidad de Stanford. Lo ha hecho con una preciosa imagen — acompañada de unas palabras de cariño — de los dos juntos en la que aparece Arthur Donald cargando con ella a su espalda.

"Mi novio, Arthur, cargando conmigo después la ceremonia", ha escrito muy feliz junto a la instantánea que ha publicado Nylon Magazine, donde la joven de 21 años colabora. No es la única imagen que compartió la hija del magnate empresarial con su chico, la primera vez fue el pasado mes de octubre cuando la hija de Bill y Melinda publicó en su perfil público una fotografía de los dos. A los pocos días la pareja asistió al estreno de la serie Feud: Capote vs. The Swans. De hecho, fue con esta instantánea en la que aparece con un elegante vestido azul y que ella tituló como "París en el cine", con la que hicieron saltar todas las alarmas y la que dio pie a que comenzaran los rumores de un posible noviazgo entre ellos.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando que Phoebe ha confirmado su relación con la palabra "novio". La joven escogió el día de su graduación en Biología Humana — en su futuro pretende aunar sus dos pasiones: la tecnología y la moda — para dar la noticia. Tras obtener la titulación, fue su madre, Melinda de 59 años, quien pronunció un emotivo discurso detallando lo orgullosa que está su familia de ella, ya que se ha sacado la carrera en tres años en lugar de cuatro. "Sabía que tenía que lograrlo y que podía porque quería ver a mi madre pronunciar el discurso este año como graduada. No pudo pensar en un final mejor", explico la hija de Bill Gates.

Phoebe es la más desconocida de la familia, sin embargo, tras la separación de sus padres el pasado mes de mayo de 2021, empezó a acaparar más y más protagonismo acompañando a su padre a lo eventos. Una de las primeras apariciones públicas que realizó fue en junio de 2022 cuando la hija de uno de los hombres más ricos del mundo se convirtió en objeto de todas las miradas acaparando todos los flashes en la gala organizada por la revista Time en New York. En cuanto a su lado más personal, es una apasionada de la danza clásica y se ha formado como bailarina en el American Ballet Theatre School y la academia Juilliard de Nueva York. Es también una gran aficionada a la escalada, no duda en emplear su tiempo libre en labores de cooperación, una máxima que ha aprendido de sus padres y se lleva muy bien con sus hermanos, Jennifer y Rory.

Los hijos de Gates, Jennifer, Rory y Phoebe, han tenido una educación marcada por la disciplina pues, por ejemplo, no les dejaron tener teléfono móvil hasta los catorce años. Tanto Bill como Melinda han asegurado que tratan de que sus hijos encuentren su propio camino en la vida, al margen de las ventajas que puedan tener por tener su apellido. De hecho, el magnate tecnológico ha repetido en varias ocasiones que sus hijos “solo” heredarán 10 millones de dólares cada uno, una cifra más que considerable que les podría asegurar el futuro. Sin embargo dicha cantidad resultaría insignificante si se tiene en cuenta que es menos del 1 por ciento de la fortuna de Gates, estimada en torno a los 130.000 millones de dólares.

Por su parte, Arthur Donald es el mayor de los ocho nietos que tiene Paul McCartney. Es el primogénito de la fotógrafa Mary McCartney —la primera hija biológica del ex Beatle con Linda McCartney— y su exmarido, el productor de televisión Alistair Donald. Es graduado en Historia por la Universidad de Yale en el año 2021 y a día de hoy trabaja como inversor en Collaborative Fund. La tía de Arthur, la conocida diseñadora Stella McCartney, es una buena amiga de Melissa Gates, madre de Phoebe. “Incluso cuando era pequeña me enviaba cosas y pequeñas notas y yo estaba muy emocionada. Estamos profundamente conectados” dijo en alguna ocasión. Parece además que Stella ha sido una gran inspiración para Phoebe, que le encanta la moda.

