Jennifer, hija de Bill Gates, espera su primer hijo con Nayel Nassar

Jennifer, hija mayor de Bill y Melinda Gates, y su marido, el egipcio Nayel Nassar, están de enhorabuena. La pareja, que celebró su enlace por partida doble en octubre de 2021, van a ser padres de su primer hijo. Un año después de la espectacular boda que protagonizaron la localidad neoyorquina de North Salem, la bióloga y el jinete han elegido las festividades de Acción de Gracias para compartir con el mundo la buena nueva, que a decir por las imágenes que han publicado en sus perfiles socilales, llegó hace algunos meses. Con un vestido verde caza, su pelo cobrizo, ojos azules y su características pecas, la primogénita del fundador de Microsoft ha posado en dos instantanéas: en la primera junto a su marido en el patio trasero de la finca familiar de 17 hectáreas en Nueva York y la segunda ella sola mientras se toca y mira su incipiente tripita de embarazada.

Jennifer ha anunciado "agradecida" con todos sus seguidores la futura llegada del nuevo miembro de la familia, una noticia que no ha tardado en llenarse de felicitaciones y mensajes de apoyo de numerosos amigos, seres queridos y personalidades estadounidenses. "No podría estar más emocionada de conocer a este pequeño y veros a los dos convertiros en padres", ha escrito la futura abuela, Melinda Gates, que en su propio perfil también ha compartido las imágenes junto a un texto que dice que todavía no ha parado de sonreír.

Quien todavía no se ha manifestado sobre la buena nueva es el magnate de la tecnología, que se convierte en abuelo por primera vez. El año pasado, tras el enlace de su hija y su yerno, Bill escribió una bonita dedicatoria: "Jenn y Nayel, es imposible poner en palabras lo feliz que me hace verlos llenos de alegría el día de vuestra boda. Estoy tan orgulloso de los dos por todo lo que han conseguido en sus vidas hasta ahora y todo lo que harán en el futuro juntos".

Después de prometerse en enero de 2020 y retrasar su enlace a causa de la crisis sanitaria de la Covid-19, la pareja celebró en octubre de 2021 una doble boda. Primero contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima por el rito musulmán y al día siguiente en el mismo escenario, el espectacular rancho de caballos de cincuenta hectáreas y valorado en catorce millones de euros que los padres de la novia le regalaron tras graduarse en Biología Humana, en Stanford, volvieron a darse el 'sí, quiero', en una ceremonia civil y ante trescientos invitados, quienes dieron un gran aplauso para celebrar que los anfitriones eran oficialmente marido y mujer.