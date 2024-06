¡Por fin! Britney Spears se reconcilia con sus hijos de 18 y 17 años

Después de dos años sin verse, Britney Spears por fin se ha reencontrado con sus hijos. La princesa del pop se ha reconciliado con Sean Preston, de 18 años, y Jayden, de 17, y se han estado viendo en secreto durante los últimos meses, tanto en Hawái, donde viven los adolescentes, como en California, lugar de residencia de la cantante. La intérprete de Ops I did it again, de 42 años, ha mantenido una tensa relación durante los últimos años con los dos hijos que comparte con su exmarido Kevin Federline, de 46 años, debido a su conflictivo y provocador comportamiento en redes sociales.

Ahora, un miembro de la familia bien ha asegurado en exclusiva a Daily Mail que Britney y sus hijos adolescentes están "completamente de nuevo en el camino", dos años después de que el más pequeño, Jayden, confesara que no perdía la esperanza de reconciliarse con su madre. "Britney ha estado hablando y trabajando en su relación con Sean Preston y Jayden durante meses", señaló. "Los niños sienten tanto amor por su madre, como ella por ellos. Las cosas han vuelto a la normalidad y miran juntos hacia el futuro".

Una de las personas que ha propiciado este esperado reencuentro ha sido el hermano mayor de Britney, Bryan Spears, de 47 años. "Bryan jugó un papel decisivo en esta reunión", señaló otra fuente cercana a la familia. "Se preocupa mucho por Britney y por sus sobrinos". La idea de mantener estas visitas en secreto era para no poner en peligro la reconciliación, pero sus primeros encuentros datan del mes de febrero.

Britney disfrutó de unas vacaciones junto a su hermano Bryan y compartió fotos durante su escapada en las que a través de los comentarios dejó claro que estaba en contacto con sus hijos. "Se ve bastante elegante", escribió junto a la foto. "Se lo envié a mis hijos y creo que se pusieron celosos porque dijeron 'eso es un filtro... eso no es real''. En agosto de 2023, Sean Preston y Jayden se mudaron a Hawái, junto a su padre, Kevin Federline, la esposa de este, Victoria Prince, y las dos hijas que el matrimonio tiene en común, Jordan, de 12 años, y Payton, de 10, así como los hijos mayores del bailarín, Kori, de 21 años, y Kaleb, de 19, nacidos de su relación con la actriz Shar Jackson

Britney ha visitado a los niños varias veces en su casa en Hawái este año, que ha sido uno de sus lugares de vacaciones durante varias décadas. "Ella ha ido a Hawái a verlos y ellos han venido a su casa para pasar tiempo con ella", continuó la fuente.

Las tensiones comenzaron a principios del año 2022. Se dijo que la última vez que la cantante de Toxic había visto a sus hijos adolescentes había sido "a principios de 2022", antes de su boda con Sam Asghari, celebrada el 9 de junio de 2022, a la que ni siquiera los adolescentes asistieron. El conflicto aumentó a raíz de que los jóvenes hablase abiertamente de la relación con su madre, que no era todo lo buena que había señalado Britney. Sean y Jayden revelaron cómo les afectó crecer con una madre tan popular y no les gustó como ella hablaba de sus abuelos, con quienes ellos se criaron y a quienes la cantante acusó de conspiración y abuso.

"Creo que mamá ha tenido problemas para prestarnos atención y mostrarnos el mismo amor. No creo que le haya mostrado lo suficiente a Preston, y me siento muy mal por eso", reveló Jayden, que añadió lo importante que ha sido para ellos apoyarse el uno en el otro. "Preston y yo estamos muy unidos. Siempre me está cuidando y yo hago lo mismo con él. Nos aseguramos de que ambos estamos bien mentalmente". El menor admitió que su relación con Britney no era mala, "llevará tiempo y esfuerzo repararla. Creo al cien por cien que se puede arreglar. Quiero que ella se encuentre mejor mentalmente. Cuando sea así, me gustaría verla de nuevo, señaló el joven. "Te quiero mucho, espero lo mejor para ti. Quizá un día nos podamos sentar y hablar de nuevo", fueron las palabras que dedicó a su madre.

La respuesta de Britney no tardó en salir a la luz. "Me he esforzado por ser la mejor persona que puedo. Espero que mis hijos algún día entiendan las razones de mis acciones, siempre bajo tutela, siendo rehén en mi casa y bajo supervisión... Mi amor por mis hijos no tiene límites y me entristece saber que no estuve a la altura de sus expectativas como madre", señaló Spears en septiembre de 2022. Afortunadamente ese esperado reencuentro ha tenido lugar y tanto la cantante como sus hijos disfrutan de un amor mutuo.