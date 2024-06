Elon Musk confirma que ha sido padre de nuevo, ¡y ya van doce hijos!

¡Elon Musk ha vuelto a ampliar la familia! El multimillonario empresario ha dado la bienvenida a su duodécimo hijo, el tercero junto a Shivon Zilis. Una noticia que la pareja, siempre discreta en lo referido a su esfera personal, ha intentado que no trascienda públicamente. “No he sido padre en secreto, todos nuestros familiares y amigos lo saben. No emitir un comunicado de prensa, lo que sería extraño, no significa secreto”, ha aclarado el fundador de Tesla para acallar los rumores de una paternidad oculta que habían surgido en las últimas semanas.

© GTRES Elon Musk

© shivon Elon Musk y Shivon Zilis con sus hijos gemelos nacidos en 2021

Siguiendo esta máxima de cuidar la privacidad de sus retoños, Elon Musk y Shivon Zilis, que ocupa el cargo de directora de Neuralink y es especialista en inteligencia artificial, no han revelado ni el sexo ni el nombre elegido para el bebé. Hay que destacar que fruto de esta relación, en noviembre de 2021, también llegaron al mundo dos mellizos, de los que tampoco se conoce ninguna información. De esta manera, el dueño de X ha creado un hogar muy numeroso, algo que considera que es “fundamental para mantener la civilización y asegurar el futuro de las sociedades”.

Así es la familia de Elon Musk

La primera gran historia de amor que protagonizó Elon Musk se remonta al año 2000, cuando dio el ‘sí, quiero’ a la escritora Justine Wilson. De esta unión nació su primogénita, Nevada Alexander, que, desgraciadamente, falleció con tan solo diez semanas de vida a causa del síndrome de la muerte súbita del lactante. A pesar del dolor, el matrimonio siguió junto y en 2004 ampliaron su familia con la llegada de Griffin y Xavier Alexander, al alcanzar la mayoría de edad este último cambió de género y decidió suprimir legalmente su apellido paterno cortando cualquier tipo de vínculo con él. En 2006, la alegría se multiplicó por tres con los trillizos Kai, Saxon y Damian. Dos años después, en 2008, Elon Musk y Justine se separaron.

© Getty Elon Musk con sus hijos

© GTRES Elon Musk y su expareja Grimes

El siguiente romance del emprendedor fue con la cantante Grimes, con quién comenzó su noviazgo en 2018. En 2020, nació su primer hijo en común, un bebé con un nombre de lo más original X AE A-12, aunque posteriormente lo cambiaron a X AE A-XII. Antes de su ruptura en 2021, la pareja tuvo otra niña por el método de la gestación subrogada, Dark Sideral, apodada Y. Pero aquí no quedó la cosa, puesto que en 2023 el autor de la biografía de Musk, Walter Isaacnoc, reveló que el empresario y la artista tienen otro hijo más, Techo Mechanicus, cuyo nacimiento está envuelto en un halo de misterio.

El gran reto profesional de Elon Musk

Elon Musk compagina su faceta como padre con un sueño al alcance de muy pocos, conquistar la carrera espacial. Para ello ha tomado la decisión de vender todas sus propiedades pasando a vivir en un pequeño apartamento de 37 metros cuadrados, los que corresponden a los trabajadores de su compañía Tesla.