Preocupación por el segundo hijo de Pierce Brosnan en su última aparición pública en Londres

Christopher es posiblemente el hijo más polémico de Pierce Brosnan. A sus 51 años, lleva casi dos décadas apartado de la vida pública, tiempo en el que ha estado luchando contra diversos problemas de adicción. Ahora, los medios de comunicación estadounidenses Page Six y People han conseguido unas fotografías de él que han causado cierto revuelo y preocupación sobre su estado de salud. En estas imágenes Christopher aparece visiblemente cansado, con el rostro muy serio, demacrado y vestido con ropa informal, pantalones de chándal, sudadera, chaleco acolchado y gorra, mientras hace unos recados en el supermercado Waitrose de Londres.

© Getty Pierce Brosnan y su hijo Christopher

Cabe recordar que Christopher es fruto del matrimonio de Cassandra Harris, primera mujer del intérprete de James Bond, y Dermot Harris. Tras la muerte de la actriz australiana en 1991 a causa de un cáncer de ovario, el protagonista de Mamma Mia decidió adoptar a Christopher y a su hermana mayor, Charlotte, que, desgraciadamente, perdió la vida en 2013 con tan solo 41 años por la misma enfermedad que su madre. En el tiempo que estuvieron juntos, la pareja dio la bienvenida a un hijo en común, Sean (40).

© Getty Pierce Brosnan, Cassandra Harris y sus dos hijos Charlotte y Christopher

Christopher llegó a trabajar mano a mano con Pierce como asistente de dirección en las películas El mañana nunca muere, El mundo no es suficiente, The Thomas Crown Affair y Robinson Crusoe tras terminar sus estudios de cine en la Academia de Nueva York y la Universidad de California. Sin embargo, las drogas y la espiral de autodestrucción en la que se sumió lo distanciaron de su padre. Así lo relató el artista en una entrevista con la revista Playboy en 2005. “Es muy doloroso. Está muy perdido. Sé donde está, pero está teniendo una vida muy dura. Ha puesto a prueba a todos los miembros de la familia. Solo puedo tener mucha fe y creer que se recuperará. Sabe cómo salir, solo que no quiere”.

© piercebrosnanofficial Pierce Brosnan con sus hijos Sean, París y Dylan

A pesar de que su relación actual es nula, el actor quiso acordarse de él en la felicitación del Día del Padre de 2022, cuando le dedicó en sus perfiles públicos unas cariñosas palabras a todos sus hijos. “Mi amor para siempre es para vosotros, queridos hijos. Paris, Dylan, Sean y Christopher, gracias por vuestro profundo y sincero amor en este Día del Padre”. Un mensaje que iba acompañado de una fotografía en la que Christopher no aparecía.

© Getty Pierce Brosnan y su mujer Keely Shaye Smith

Hay que destacar que tras la muerte de su primera esposa, Pierce Brosnan rehizo su vida sentimental junto a la periodista y escritora Keely Shaye Smith. La pareja se dio el ‘sí, quiero’ en 2001 en Ballintubber Abbey (Irlanda) tras siete años de noviazgo. Desde entonces, son inseparables y fruto de su amor han nacido dos hijos más, Dylan (27) y París (23), que han heredado el atractivo del agente 007 y despuntan como modelos de firmas tan prestigiosas como Yves Saint Laurent, Burberry o Ralph Lauren.