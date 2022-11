Pierce Brosnan celebra el nacimiento de su cuarto nieto: conoce a todos sus hijos

Pierce Brosnan vuelve a estar de enhorabuena. El legendario intérprete de James Bond ha sido abuelo por cuarta vez. El actor, de 69 años, ha celebrado el nacimiento del nuevo miembro de su familia con un mensaje que ha querido compartir con sus seguidores. "Jaxxon Elijah Brosnan nació el sábado 12 de noviembre a las 3:06 p.m. Todas las bendiciones para ti, mi querido nieto, bienvenido. Felicidades a mis queridos Sean, Sanja y Marley. La paz sea con vosotros", escribió Brosnan junto a dos bellos primeros planos del bebé.

El intérprete de títulos como GoldenEye, El mañana nunca muere, El mundo nunca es suficiente y Muere otro día ya habló de su faceta como abuelo para el periódico irlandés The Herald. "Soy un abuelo orgulloso. Todavía hay mucha vida en este anciano, y seguiré adelante hasta que no pueda más. La vida es tan preciosa", reveló en 2015 el que para muchos es el abuelo más atractivo de Hollywood. "Me la pueden arrebatar sin previo aviso, entonces, ¿para qué desperdiciarla? Por eso disfruto de mi maravillosa, hermosa familia, mis hijos y mis nietos", confesó.

Padre de cinco hijos

Jaxxon es el cuarto nieto de la estrella de Fast Charlie y el segundo hijo de su hijo Sean, nacido de su primer matrimonio con Cassandra Harris de quien enviudó en 1991. Sean y su esposa, Sanja Banic, también son padres de Marley May, de siete años. Durante su primer matrimonio Brosnan adoptó a los dos hijos de su mujer tuvo con Dermot Harris, fallecido en 1986, Christopher, de 50 años, y Charlotte, aunque esta última murió en 2013 a causa de un cáncer de ovarios, la misma enfermedad de la había fallecido su esposa y que le sumió en una inmensa tristeza. Precisamente Brosnan tiene dos nietos mayores llamados Isabella y Lucas, de su difunta hija Charlotte.

Años después de quedarse viudo, el atractivo actor se volvió a casar con su actual esposa Keely Shaye Smith el 4 de agosto de 2001, y juntos tienen dos hijos, Dylan, de 25 años, y Paris, 21. Ambos forman uno de los matrimonios más estables y consolidados de Hollywood, y el pasado mes de agosto celebraron veintiún años de su boda. "Feliz aniversario mi amor. Bailamos esa noche y todavía bailamos a dia de hoy. Podría repetirlo todo de nuevo", fueron las cariñosas palabras de uno de los agentes 007 más famosos de todos los tiempos.