La divertida anécdota de Ana Boyer con su mayor ídolo, Pierce Brosnan

Ana Boyer y Tamara Falcó tienen una excelente relación desde que eran pequeñas. Cuando Ana nació Tamara tenía siete años y juntas han vivido grandes momentos, algunos tan divertidos como el ocurrido durante unas paradisiacas vacaciones. "Estábamos tumbadas Tamara y yo en la playa tomando el sol y de repente pasó Pierce Brosnan por delante de nosotras, que estaba en nuestro hotel", comenzó diciendo Ana en Mi casa es la tuya, el programa de Bertín Osborne. En aquella época, la hija pequeña de Isabel Preysler estaba en plena adolescencia y tenía una gran "obesión" con James Bond. Al verle, se lo contó rápidamente a su hermana. "Tamara, acaba de pasar 007 por delante de nosotras", le dijo. Tamara, que no se había dado cuenta de la presencia del actor internacional, preguntó sorprendida. "¿Qué dices?". Y Ana, que estaba muy "nerviosa", volvió a decir: "'Sí, sí, acaba de pasar 007".

La mujer de Fernando Verdasco decidió buscar a Pierce Brosnan por todo el hotel. Y dio con él. "Voy por la tarde a una sala que había libros y justo estaba Pierce Brosnan en esa sala pasando la tarde. Yo tendrÍa 15 o 16 años, hablé con él un rato, que ni me acuerdo, porque como era mi máximo ídolo en ese momento, se me quedó la mente en blanco, no sé ni de qué hablamos", continuó.

Lo más divertido de su encuentro fue, sin duda, lo que ocurrió después. "Vuelvo a la habitación y le digo a Tamara que me hbía vuelto a encontrar con Pierce Brosnan y que habíamos estado hablando como 15 minutos y que había sido superamable". Entonces, su hermana se quedó mirándola fijamente y exclamó. "¿Y has estado con él todo el tiempo con eso en el pelo?". Ana, sin contener la risa, desveló lo que pasaba: "Tenía una caca de pájaro que se me había caído por todo el pelo. No me lo creo, mis únicos 15 minutos con 007 y yo con toda la caca de pajaro en el pelo".

Ana Boyer no es la única que ha coincidido con Pierce Brosnan. Isabel Preysler estuvo con el actor en 2005 en el campo de Coworth Park, en Sunninghill, con motivo de la Copa Porcelanosa. El entonces príncipe de Gales jugó en el equipo de Porcelanosa junto a Harry. Isabel le entregó a Carlos de Inglaterra el mantón de Manila que llevaba como regalo para Camilla y que era obra de la artesana Ángeles Espinar. Después, tal y como publicó la revista ¡HOLA!, posó con el agente 007.