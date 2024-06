Tamara Falcó hace balance de su primer año de casada en ¡HOLA!

A sus 42 años, Tamara Falcó no puede sentirse más plena. A todos los niveles. En lo personal, está a punto de celebrar el primer aniversario de su espectacular boda con Íñigo Onieva —fue el 8 de julio del año pasado, en el palacio de El Rincón, y ocupó no una portada de ¡HOLA!, sino las de dos números consecutivos—. En el plano profesional, Tamara no para de enlazar un proyecto con otro. Además de haber arrancado las nuevas grabaciones de Got Talent, junto a Paula Echevarría, este lunes 17, como ya anunciamos en primicia, la marquesa de Griñón acaba de presentar una nueva colección de TFP para Pedro del Hierro. Es su reto más especial en la moda, ya que los ocho looks de primavera-verano están inspirados en África y la Polinesia Francesa, los dos destinos de su viaje de novios.

© FÉLIX VALIENTE / TOMÁS DE LA FUENTE/ LETICIA DÍAZ DE LA MORENA Tamara Falcó acaba de presentar su nueva colección para su firma de moda con Pedro del Hierro. Las prendas están inspiradas en los lugares que visitó durante su luna de miel: en la sabana africana y en las islas de la Polinesia Francesa, “que tiene unos colores espectaculares: esos rosas, esos turquesas...”, nos comenta la marquesa de Griñón.

"Todo surgió porque una dependienta de una de las tiendas dijo que la gente le comentaba que quería vestir con las prendas que yo me ponía en mi luna de miel y subía a las redes", ha explicado la hija de Isabel Preysler durante la presentación de esta colección en Casa Salesas, el restaurante que acaba de abrir su marido, con otros socios, en pleno centro de Madrid —de ahí que Íñigo no faltara a la cita, aunque se mantuviera en un discreto segundo plano—. Después de conocer sus nuevas propuestas de moda, ¡HOLA! ha hablado con Tamara. Además de contarnos cómo ha creado esta colección tan especial, ha hecho balance de este primer año de casada y nos ha confesado cómo lleva los rumores de embarazo que surgen cada cierto tiempo.

© FÉLIX VALIENTE / TOMÁS DE LA FUENTE/ LETICIA DÍAZ DE LA MORENA

—Presentas nueva colección, inspirada en tu luna de miel.

—Durante nuestro viaje, Íñigo y yo estuvimos en unos sitios muy apetecibles. África es preciosa y tiene una luz muy espectacular. Los looks de esa parte de la colección son muy ponibles y fueron fáciles de crear. Luego, la Polinesia tiene unos colores espectaculares: esos rosas, esos turquesas…

—¿Cómo ha sido el proceso creativo de estas prendas? Porque habrá sido muy especial para ti.

—Sí, mucho. También me gusta mucho escuchar, que es algo que aprendí en Inditex, y, al final, en la tienda es donde tienes el contacto con el público. Me gustó que una dependienta pidiera esta colección. Luego, al equipo de diseño de Pedro del Hierro le encantó la idea, porque intentamos hacer ropa para que las mujeres estén guapas y se sientan bien, pero también que sea práctica. Asimismo, hay looks de fiesta, porque todos tenemos celebraciones.

—A la hora de crear, ¿cómo te inspiras?

—Depende. Busco cosas que me sorprendan y voy guardando ideas. Me hubiera encantado ser trend hunter —cazadora de tendencias, en inglés—. De pequeña, ya me fijaba mucho en lo que veía en la calle.

—Cuando preparas colecciones, ¿sueles pedir consejo a tu familia o compartes ideas con ellos?

—No suelo hablar con mi familia. En eso, sigo bastante a mi hermano Enrique (Iglesias). Cuando estás trabajando en algo creativo, las personas más allegadas te pueden influenciar y condicionar. Evidentemente, son voces que siempre tienen un peso, pero, al final, tengo que ser yo y tener clara mi propuesta. Por eso, prefiero hablar con expertos en la materia. En ese aspecto, Nacho Aguayo —director creativo de Pedro del Hierro mujer— y su equipo siempre me van a dirigir bien. Por ejemplo, la colección de Polinesia resultaba complicada de hacer porque sus colores son muy vibrantes y teníamos mucho estampado, así que nos pidieron que la editásemos. Ese tipo de visión te ayuda muchísimo. Una vez que ya tengo las piezas, sí se las enseño a mi madre, a mis hermanas y a mis amigas para que me den feedback.

—¿Y de quién te fías más?

—De todas. Por ejemplo, a mi hermana le sientan fenomenal las minifaldas, porque tiene unas piernas fantásticas, mientras que mi madre no se siente cómoda en minifalda. Por eso, escucho a todo el mundo.

—Entonces, ¿elaboras prendas pensando en ellas y en sus perfiles como mujeres?

—Claro, es muy importante. A veces, me gustan cosas que luego la gente no se puede poner.

—Siendo una colección inspirada en vuestra luna de miel, ¿qué te ha dicho Íñigo?

—Le ha encantado. Me ha dado tips y todo (ríe). Incluso, le ha dicho a mi equipo qué blusa le gusta (ríe).

© FÉLIX VALIENTE / TOMÁS DE LA FUENTE/ LETICIA DÍAZ DE LA MORENA

© FÉLIX VALIENTE / TOMÁS DE LA FUENTE/ LETICIA DÍAZ DE LA MORENA Tamara presentó sus nuevas creaciones en Casa Salesas, el nuevo negocio de su marido. Íñigo Onieva, que no se perdió la cita, estaba muy contento por lo bien que le está yendo el restaurante.

El balance de su matrimonio

—Ahora, vais a cumplir vuestro primer año de casados. ¿Qué balance haces?

—El matrimonio está resultando un viaje precioso y eso que hay gente que dice que los dos primeros años son los más complicados.

—Pues ya has pasado la mitad.

—¡Ya! Otra amiga me dijo que el primer año era el más complicado (ríe).

—¿Qué está siendo lo mejor de estar casada?

—Tener el sacramento detrás, bendiciendo la unión. Para mí, es clave. Realmente, noto como que Jesús está ejerciendo su fuerza. Todas las discusiones que puedes llegar a tener y todos los conflictos los resuelves desde la fe.

—Pero ya comentaste que las discusiones hay que resolverlas antes de dormir.

—¡Al revés, al revés! Cuando estoy cansada, todo me resulta un mundo y todo me crispa. Sin embargo, después de dormir, se me pasa (ríe).

—¿Hay algo que mejorarías de tu matrimonio?

—Uy, muchísimas cosas, pero aún sigo como en la fase de luna de miel… Estoy un poco en la nube.

—¿No pones ninguna pega? Por ejemplo, siempre hay uno de los dos que es más ordenado o que se encarga de sacar a los perros.

—Íñigo es bastante ordenado y también saca a las perras (ríe).

—Entonces, ¿qué nota le pones como marido?

—¡Un 9,5! (Ríe).

© FÉLIX VALIENTE / TOMÁS DE LA FUENTE/ LETICIA DÍAZ DE LA MORENA

Sus planes de maternidad

—Hablando de Íñigo… La que se ha liado por la foto que compartisteis el día de su cumpleaños. Como él aparecía tocándote la tripita, todo el mundo se pensó que estabas embarazada.

—Ya, ya… El otro día, un vecino me dio la enhorabuena… y yo: '¿Por qué?' (ríe). Pero esos rumores son cíclicos. A mi madre le sucede lo mismo, aunque ella siempre me dice: "Espero ser la primera persona a la que se lo cuentes cuando ocurra". Y yo le contesto: "Hombre, primero se lo contaré a Íñigo" (ríe). Pero mi madre dice: "No, antes a mí" (ríe).

—De momento, no hay ninguna novedad en ese aspecto.

—No.

—Tampoco sientes presión.

—Cero presión. En eso, tengo mucha fe. Si tiene que ser, será. Si no, hay que encontrar también formas de ser feliz sin seguir ese estándar. Por supuesto, me encantan los niños y me encantaría formar una familia, lo he dicho siempre, pero no creo que fuera una persona amargada si no sucediera.

—Eso también es muy importante.

—Sí. Me estoy cuidando y los dos estamos sanos.

—Además, es estupenda la etapa que estáis viviendo Íñigo y tú ahora.

—Sí. Por eso, si llega (el bebé), bien. Si no, pues también. Con calma.

—Después del año pasado, con el estrés de organizar la boda…

—Bueno, bueno… Sí, ahora, estamos muy bien.

© ¡HOLA! La portada de ¡HOLA! del día de su boda, celebrada el 8 de julio de 2023, en El Rincón, a las afueras de Madrid

La nueva aventura de Íñigo

—Has presentado tu nueva colección en Casa Salesas, el nuevo negocio de Íñigo, ¿cómo lo ves en su nueva etapa profesional?

—La verdad, lo ha trabajado muchísimo y es una gozada verlo realizado. Fue emocionantísimo cuando la gente se sentó en el restaurante por primera vez y empezó a probar el menú. Vi el proyecto desde que solamente era un concepto y, de repente, ya está funcionando. Luego, Íñigo ha hecho un gran esfuerzo para llevarlo a cabo… Bueno, él y su equipo…

—Tú también habrás puesto tu granito, que le has acompañado a recorrer restaurantes para elaborar la carta.

—Sí, es verdad. La gastronomía es nuestra pasión y es algo que nos une. Nos divierten los sitios en los que puedes tomar una copa y también los gastronómicos. Hay quien esperaba que Casa Salesas fuera algo muy gastronómico, pero este no es el concepto.

—¿Lo dices por alguna crítica que se ha publicado con mala baba?

—Este es un concepto para comer rico, estar de relax y pasar un buen rato. Desde la mañana hasta la noche. Aquí puedes venir a trabajar con tu ordenador y quedar también con tus amigos. Además, con todo tipo de amigos, porque tiene una carta con unos precios muy muy razonables.

—Íñigo y tú no paráis de ir a restaurantes. Incluso, hacéis viajes para conocer nuevos.

—Totalmente. Es una gozada. Y antes de viajar siempre vemos sitios donde comer y cenar.

—¿Quién los elige, Íñigo o tú?

—Él se muere por los restaurantes gastronómicos. A veces, le tengo que parar. Después de ir a uno el viernes, a otro el sábado para comer y a otro para cenar… Ahí le tengo que decir: "Vamos a parar, que me encuentro mal" (ríe).

—Le está yendo muy bien con su negocio.

—Muy bien. Lo importante es que se mantenga en el tiempo, esa es la clave. Es un concepto muy apetecible, como de bistró parisino. La carta tiene de todo, desde el bikini clásico trufado hasta una parrilla… También hay unos suflecitos de queso, que son los que hace mi madre en casa. Cuando los probó Íñigo, dijo: "Tienen que estar en mi restaurante".

—Con tanto restaurante que habéis visitado, Íñigo ha conseguido una buena carta.

—Tiene una especie de excel con todos los menús de los restaurantes en los que hemos estado. Nos encanta todo el tema de gastronomía, es muy divertido.

—¿Vas mucho a su restaurante?

—¡Estoy todo el rato! Me sé el menú de memoria (ríe).

—Y visitando tanto restaurante, ¿compensas de alguna forma para mantener la figura?

—Intento no prestarle tanta atención a la báscula y centrarme en la vida sana. Pero es verdad que la báscula es un buen indicativo, aunque tampoco hay que ser esclavo de ella. Si eres bueno con tu alimentación al 80 por ciento, también te puedes permitir tus caprichitos.