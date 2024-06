Tamara Falcó, indignada por los rumores de embarazo: ‘Me fastidia porque estoy en plena operación bikini'

Nunca una foto de Tamara Falcó e Íñigo Onieva había desatado tantos rumores de embarazo. Las especulaciones comenzaron el pasado domingo con esta imagen en la que vemos cómo las manos del empresario descansan sobre la tripa de la marquesa de Griñón. Sus seguidores comenzaron a darles la enhorabuena y algunos llegaron a pensar que estaban anunciando que iban a tener gemelos por el gesto de Tamara con sus dedos. Otros, en cambio, fueron mucho más prudentes: "Si está chica está intentando quedarse embarazada, tener que escuchar que es un embarazo tiene que ser muy fuerte. Un respeto. Cada uno anuncia lo que quiere cuando quiere y como quiere".

Finalmente, la marquesa de Griñón negó que estuviera embarazada y se mostró muy indignada por los rumores. "¿Sabes lo que más me fastidia? Que estoy en plena operación bikini, y la gente no para de preguntarme si estoy embarazada. ¡Eso sí que duele! Es como cuando el vecino del tercero te dice enhorabuena, digo, pero oiga, señor", comentó en El Hormiguero con su habitual sentido del humor. "¿Desmientes la noticia?", le preguntó Pablo Motos. "Sí, sí, nosotros encantadísimos si fuera verdad, pero el gesto es amoroso", insistió ella.

En la tertulia, Nuria Roca le confesó que había pensado que estaba embarazada al ver la foto. "Queremos que sea verdad", exclamó. "Pues no lo es", respondió Tamara. Cristina Pardo, por su parte, reconoció que no lo había pasado porque sabía que la marquesa de Griñón estaba en plena operación bikini. "Sé que está pasando hambre", señaló.

Tamara Falcó tiene muchas ganas de ser madre y para ello está llevando a cabo un método natural llamado naprotecnología. "Me encantaría ser madre. Como soy muy creyente, será lo que Dios quiera, pero es verdad que con Fertilitas fenomenal, me están haciendo un seguimiento y estoy supercontenta, por ahora todo bien", contó tras su boda con Íñigo Onieva, celebrada el 8 de julio de 2023 en El Rincón. La marquesa de Griñón aclaró entonces que no tenía problemas de fertilidad y que al ser un tratamiento natural era mucho más lento. "Se tarda más tiempo, no es inmediato", aseguró.