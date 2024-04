El traje estampado de invitada perfecta que siempre lleva Tamara Falcó cuando no quiere vestido

Hace muchas temporadas que dejamos de considerar el vestido como la única opción para un look de invitada ideal. Primero triunfaron los monos (sobre todo aquellos de pantalón palazzo), después llegaron los conjuntos de blusa y falda... y, desde hace algunos años, el traje se ha erigido como la mejor alternativa para quienes buscan un estilismo igual de elegante pero más cómodo y sofisticado. Los trajes disponibles en las firmas de invitada son infinitos, pero Tamara Falcó ha dado con el diseño perfecto para estas primeras semanas de buen tiempo.

- El vestido de punto de Tamara Falcó, el look de invitada a bautizo o comunión más cómodo y elegante

No hay tendencia de invitada con la que no se atreva Tamara. Faldas midi satinadas, vestidos de punto con toques brillantes, conjuntos pijameros... Todos los diseños que arrasan en los eventos de este año se han colado en el armario de la diseñadora y chef, también el traje estampado con flores, un print que nunca falla en primavera. En concreto, ha estrenado una americana blanca con motivos botánicos en verde y amarillo (390 euros) a juego de un pantalón (295) y ¡una camisa! Un original look tres piezas de la firma Mirto confeccionado en algodón.

La marquesa de Griñón ha completado el conjunto con el bolso Teen Jodie de Bottega Veneta en verde menta (2.900 euros), sandalias de tiras doradas con taconazo y la medalla que diseñó para Tous. Ha escogido este estilismo para visitar la Maison Sisley, firma de cosmética de la que es embajadora, aunque, por supuesto y teniendo en cuenta su estatus de referente, no es la primera vez que luce un traje estampado.

En el bautizo de su sobrina Philippa, hija de su primo Álvaro Falcó e Isabelle Junot, Tamara también lució un traje con estampado de flores (maxis, en este caso) de la casa Ailanto. Estaba confeccionado en terciopelo y lo llevó con un abrigo fucsia intenso, sandalias de terciopelo de Aquazzura y bolso de mano de Mimoki. Una versión más invernal del look de inviatda perfecta que ha estrenado esta semana.