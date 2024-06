El espectacular viaje de Maluma con su novia y su hija de tres meses a Disneyland París, un destino lleno de significado Desde que la pequeña llegó al mundo el pasado 9 de marzo, el cantante no se ha separado de su lado

Maluma está viviendo una época mágica tras convertirse en papá el pasado 9 de marzo en la Clínica del Rosario de Medellín, Colombia. Ahora, va a comenzar su primer verano estrenando paternidad. Unos meses que prometen ser inolvidables tanto para él, como para su chica, Susana Gómez. De hecho, el artista ya está disfrutando de una idílica escapada en familia. Ha hecho las maletas y ha cogido un destino con un significa muy especial para él: París.

Ha sido el propio Maluma el que ha compartido a través de su perfil público los mejores momentos de su viaje: "¡Con Paris en Paris!", ha escrito el cantante junto a un corazón rojo. Un carrusel de instantáneas en las que se aprecia que el intérprete de Cuatro babys se muere de amor con su niña. Y es que a pesar de que solo tiene tres meses, la pequeña ya ha recorrido diferentes y espectaculares lugares del mundo como las islas Turcas y Caicos.

La impresionante fiesta de Maluma por su cumpleaños: del detalle con su chica al lujoso regalo de más de cien mil euros

A pesar de que Maluma ha tenido que ir a París a trabajar — asistió a la inauguración de la tienda de Calvin Kein junto al rapero Mingyu de Seventeen — ha aprovechado la escapada para visitar junto a su recién nacida y su novia, Disneyland París. A pesar de que el intérprete de éxitos como Felices los 4, Hawái, Coco Loco o Borró cassette había mantenido a Susana Gómez — de 29 años, nació en Colombia y es arquitecta— alejada de los focos, a partir del nacimiento de su primera hija en común, no ha dudado en mostrar sus momentos más íntimos como el instante en el que se enteraron de que iban a ser padres, la ecografía de su bebé o los detalles de la habitación que le prepararon a su hija.

Las primeras palabras de Maluma tras el nacimiento de su hija Paris

El artista colombiano ha querido llevar a Paris a Disney por un motivo muy especial: "Llevamos a nuestra princesa a conocer su castillo". Eso sí, ha querido dejar claro, tirando de humor, que por ahora "nada de príncipes". Y es que Maluma no se separa de su recién nacida apenas un segundo desde que su bebé llegó al mundo. Le encanta coleccionar recuerdos juntos y seguro que este viaje, el artista no lo va a olvidar nunca: "¡Por ahora mirar la carita de mi hija es mi mayor felicidad!", confesaba.

Maluma resume en fotos sus 15 primeros días como padre

El que se ha perfilado como una de las figuras un tanto rebeldes de la música sorprende así a sus fans con un cambio que aumenta su atractivo. El cantante colombiano está enamorado de esta nueva etapa en su vida y no tiene problemas en reconocerlo. "Este proceso de ser padre definitivamente es lo más especial y mágico que he vivido en mi vida. Nunca me voy a cansar de agradecerles por tantos mensajes de amor que nos dejan y llenan de energía bonita a Paris" reconoció tras el nacimiento de la niña el pasado 9 de marzo.