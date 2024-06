Carmen Borrego felicita a su hijo José María Almoguera por su cumpleaños

Carmen Borrego no está en su mejor momento. La colaboradora sigue sin hablar con su hijo José María Almoguera, que le dedicó unas duras palabras en una entrevista en la que confirmaba la separación de su mujer Paola Olmedo. Estos días ha sido el cumpleaños de José María, una ocasión que su madre no ha querido dejar pasar. Durante el programa Vamos a ver, Carmen ha dedicado unas palabras a su hijo, que cumple 35 años, felicitándole en el que sin duda es el aniversario más complicado para ella. La fecha coincide además con el que sería el cumpleaños de su madre María Teresa Campos, a la que lleva siempre en el pensamiento, y con el de su hijo Marc, que fue el pasado 5 de junio.

Aunque no han tenido contacto desde hace cerca de dos meses, Carmen se ha dirigido a él en su intervención en el citado espacio. "Hijo mío, sabes que estoy, que te quiero y que voy a estar" ha dicho. Aunque la relación que tienen no es buena, asegura que ha tratado de solucionar las cosas. "Yo he dado muchos pasos y por supuesto que pienso felicitar a mi hijo… Le voy a felicitar igual que he felicitado a mi nieto, aunque ellos no me hayan contestado". Sigue tratando así, ya lo ha dicho en otras ocasiones, de acercar posturas, aunque por ahora no ha tenido éxito.

Lo único que le importa a Carmen ahora es que su hijo esté tranquilo y sea feliz. En este sentido se refirió a las especulaciones que circulan acerca de su reconciliación con Paola. En las últimas semanas, se ha podido ver a la expareja compartiendo su tiempo libre y pasando ratos con su hijo, por lo que no han tardado en surgir los rumores de que vuelven a estar juntos. "Sigo diciendo que aquí estoy. Si está con su mujer bien, si está sin ella feliz, bien" dijo Carmen. La expareja no ha hecho referencia a estos comentarios, ni tampoco a los mensajes de felicitación que han recibido de parte de Carmen Borrego.

José María se confesó decepcionado porque su madre confirmara su paternidad en una entrevista cuando él ya le había pedido que no lo hiciera. "Lo que duele es que te quieran engañar en la cara cuando dices 'para esto' y te dicen 'no puedo'. Ahí te das cuenta de que sencillamente no le dio la gana" dijo Paola, su exmujer. José María apuntaba que, tras la muerte de su abuela María Teresa Campos, había aparcado las diferencias con su madre, pero solo de manera temporal. "El amor que teníamos a mi abuela ha hecho que mi madre y yo apartemos nuestras diferencias por un bien mayor" dijo. Añadía además que seguiría sin hablar con su madre si no hubiera muerto su abuela.