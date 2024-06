Juan Pablo Lauro anuncia que será operado tras sufrir una recaída

Juan Pablo Lauro cumple este miércoles su décimo día ingresado a causa de una fuerte neumonía provocada por la bacteria neumococo y, aunque había experimentado una mejoría que hizo que le trasladasen a planta tras una semana en la UCI, ha sufrido una recaída, tal y como él mismo ha explicado esta mañana en un vídeo que ha compartido con sus seguidores. Ya entonces, le habían planteado que podría ser necesario operar, algo que ha confirmado horas más tarde con otro mensaje con un tono tranquilizador a pesar de las complicaciones.

"Finalmente mañana me operan a las 11 de la mañana. Estoy contento, muy feliz porque me abrirán, limpiarán y se cierra este capítulo y comienza una nueva vida", ha comenzado diciendo desde la cama del hospital Santa Elena de Torremolinos (Málaga). Afronta este contratiempo con optimismo y confía en que "sales de un quirófano como entras" por lo que "mañana voy a entrar con mucha ilusión, con todo el cariño de ustedes y sabiendo que voy a salir sano".

A su lado en este duro proceso se encuentra incansable su pareja, y prometida, Nuria Fergó, que este martes contaba cómo evolucionaba tras ser trasladado a planta. "Ya está en planta, pero sí es verdad que la infección ha sido muy grande y se va a alargar más", aseguraba a los micrófonos de Europa Press con resignación. La cantante ha reiterado lo bien cuidado que está por todo el personal sanitario igual que hizo hace unos días en sus primeras palabras tras conocer el ingreso de su chico cuando dijo que los médicos del hospital Santa Elena están cuidando a su chico "de escándalo".

Juan Pablo no ha dejado de agradecer a Nuria su apoyo y cariño en todo momento. "Gracias, amor, por dejar todo y venir a estar conmigo aunque sea 80 minutos al día", señaló tras su ingreso. Además, ha compartido esta foto de los dos juntos en la que él aparece con oxígeno y una sonda nasogástrica. "Te vi entrar en la UCI y me acordé lo que es vivir. Te amo. Gracias por tu amor", le dijo. La artista, muy emocionada por las palabras de su pareja, le respondía así: "¿Ves? No hemos firmado ningún papel y estamos para lo bueno y para lo malo. Menudo susto. En nada estamos de vuelta. Te amo".

También su exmujer, Irene Villa, con la que tiene a sus tres hijos, ha contado que se ha llevado un gran susto cuando se enteró, aunque tras hablar con él por videollamada se quedó más tranquila. La expareja mantiene una buena relación por el bien de los niños que están deseando abrazar a su padre, a pesar de que hablan con él todos los días según ha contado Irene.