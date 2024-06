Juan Pablo Lauro, pareja de Nuria Fergó, en la UCI: 'Un susto que por muy poco no me lleva al cielo' La artista permanece a su lado desde el pasado domingo, cuando tuvo que ser ingresado de urgencia en Torremolinos

Juan Pablo Lauro, novio de Nuria Fergó, permanece ingresado desde el pasado domingo en la UCI del hospital Santa Elena, de Torremolinos, Málaga. "He cambiado la oficina por boxes. Un susto que por muy poco no me lleva más allá del cielo. Me están cuidado con mucho amor y profesionalidad. Ahora con paciencia y mimo toca recuperarme un poco", ha explicado el argentino, de 41 años.

En estos momentos tan complicados, Juan Pablo cuenta con el apoyo incondicional de la cantante malagueña, su pareja desde hace casi dos años. "Gracias, amor, por dejar todo y venir a estar conmigo aunque sea 80 minutos al día", ha señalado. Además, ha compartido esta foto de los dos juntos en la que él aparece con oxígeno y una sonda nasogástrica. "Te vi entrar en la UCI y me acordé lo que es vivir. Te amo. Gracias por tu amor", le ha dicho. La artista, muy emocionada por las palabras de su chico, le ha respondido así: "¿Ves? No hemos firmado ningún papel y estamos para lo bueno y para lo malo. Menudo susto. En nada estamos de vuelta. Te amo".

El argentino no ha desvelado el motivo de su ingreso hospitalario, tan solo ha dicho que dos grandes amigos, Martín y Ángel, le han salvado la vida.

Primeras palabras de Nuria Fergó tras el ingreso de su pareja

"Me he llevado un susto bastante grande. Me llamaron el domingo para decirme que a mi chico le habían ingresado en la UCI, en Torremolinos. Así que me vine corriendo para estar con él", ha dicho la artista a todos sus seguidores. "Ya está estable, está todo controlado. Tiene que esperar en observación un par de días más hasta subir a planta. Poco a poco se va a recuperar, cuando él salga y vea conveniente explicará lo que le ha pasado", ha añadido.

Nuria ha señalado que los médicos del hospital Santa Elena están cuidando a su chico "de escándalo" y ha dado las gracias a todas las personas que se han preocupado por él. "Se agradece mucho el cariño en estos momentos delicados y de incertidumbre. Él se siente muy querido Os informaré más, pero está controlado. Para adelante que no queda otra", ha finalizado.