El novio de Nuria Fergó desvela el motivo de su ingreso en cuidados intensivos

Juan Pablo Lauro, pareja de Nuria Fergó, se ha llevado el susto de su vida. El pasado domingo ingresaba en la UCI del hospital Santa Elena, de Torremolinos, Málaga, y desde allí se dirigía a sus seguidores sin desvelar los motivos de su ingreso: "Un susto que por muy poco no me lleva más allá del cielo. Me están cuidado con mucho amor y profesionalidad. Ahora con paciencia y mimo toca recuperarme un poco", explicaba el argentino, de 41 años. Aún convalenciente, el novio de la cantante andaluza ha querido dirigirse una vez más a sus seguidores (junto a su chica y todavía desde la UCI) para explicar el motivo que le ha llevado a estar tan grave en el hospital. ¿Quieres escuchar sus palabras? No te pierdas el vídeo.

