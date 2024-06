Geri Halliwell vuelve a usar su apellido de soltera, 4 meses después del escándalo que implicó a su marido

El pasado mes de febrero se hacía pública la investigación a la que se enfrentaba Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull de Fórmula 1, por su comportamiento inapropiado con una empleada. A pesar de que entonces su mujer, la conocida ex Spice Girl, Geri Halliwell no se pronunció al respecto del asunto de manera pública, en diversas ocasiones sí se pudo ver a la pareja en actitud cariñosa, lo que escenificaba su unión en medio de la tormenta mediática. No obstante, el último movimiento de la artista parece dar una pista de que quizá la relación entre ambos sí se haya resentido en cierta medida tras el escándalo.

Geri aparece en una grabación de la firma Dior, que sigue sus pasos antes del desfile de la marca que tuvo por escenario Drummond Castle, en Escocia. En este clip, se ve a la artista entre bambalinas, comentando los diseños antes de sentarse en el front row. Aparece relajada y se presenta ante los focos, curiosamente utilizando su apellido de soltera. "C’est moi Geri, Geri Halliwell (Soy yo, Geri Geri Halliwell)" dice. Estas palabras han provocado una cierta sorpresa, pues suele utilizar su apellido de casada desde que dio el "sí quiero" en 2015 a Horner, lo que ha desatado numerosas especulaciones.

Han sido meses un tanto complicados para el jefe de la escudería Red Bull y su familia. Él fue acusado de comportamiento inapropiado con una empleada de su equipo, con la que habría intercambiado mensajes subidos de tono, algo de lo que fue absuelto tras la investigación llevada a cabo por la propia escudería y que él siempre negó tajantemente. Red Bull hizo público un comunicado que decía así: "La investigación independiente sobre las acusaciones hechas contra el señor Horner está completa, y Red Bull puede confirmar que la queja ha sido desestimada. La demandante tiene derecho de apelación. Red Bull confía en que la investigación ha sido justa, rigurosa e imparcial".

Las imágenes de cariño de la pareja tras el escándalo

Desde que salió a la luz lo sucedido, Geri mostró su firme apoyo a su marido, sobre todo de manera pública. Acudió con él por ejemplo a los Grandes Premios de Fórmula 1 en Bahréin y Arabia Saudí, donde se captaron románticas imágenes de ambos. Se dijo además que Geri estaba destrozada por lo sucedido. Recientemente, cuando hablaba de su nuevo libro infantil, Geri reconocía que temas como mantenerse fuerte y buscar apoyo en situaciones difíciles son alguna de las cuestiones que explora en este volumen.

La pareja se casó el 15 de mayo de 2015 en St Mary's Church en Woburn, Bedfordshire, Reino Unido, y dos años más tarde dio la bienvenida a su hijo Montague George Hector, al que cariñosamente llaman Monty. El niño era el primero para la pareja, pero el segundo para la artista que es madre además de Bluebell Madonna, que nació fruto de la relación de la artista con el guionista Sacha Gervasi. Horner es además padre de Olivia, una niña nacida de su relación con Baverley Allen.