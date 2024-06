Alaska y Mario Vaquerizo celebran el 25 aniversario de su primer beso con sus fotografías más románticas

¡Alaska (60) y Mario Vaquerizo (49) están de aniversario! Tal día como hoy hace 25 años, dio comienzo su historia de amor y para celebrarlo el matrimonio ha abierto su álbum de fotografías personal para compartir con su extensa comunidad de seguidores algunas de sus imágenes más románticas, todas ellas con un beso como protagonista. “Hoy hace 25 años que nos dimos el primer beso, por muchos besos y muchos años más. Mario, ¡te quiero!” ha escrito la cantante en sus perfiles públicos.

Así es la original casa en el centro de Madrid en la que viven Alaska y Mario Vaquerizo

El noviazgo de la intérprete de A quién le importa y el miembro de las Nancys Rubias comenzó en la década de los 90. Precisamente, fue la música - su gran pasión - lo que les unió. Mario comenzó a trabajar en la misma discográfica en la que estaba Alaska, Subterfuge, y su cometido era promocionar el nuevo disco de la artista. “Yo no me enamoré de Olvido (nombre real de la cantante) porque fuese Alaska, me enamoré de la mujer. Yo era su promotor, tenía una relación muy directa y personal con ella y yo decía, esta chica me gusta”, confesó el colaborador televisivo en una entrevista en el programa Joaquín, El Novato.

También en la pequeña pantalla, concretamente con Toñi Moreno como maestra de ceremonias, Mario explicó que fue él quién se atrevió a dar el primer paso. ¿El escenario? El final de un concierto en la sala Bikini de Barcelona. “Le planté un beso directamente y salí ganando porque fui correspondido”.

Un flechazo que se materializó el 29 de noviembre de 1999 - tan solo cinco meses después de aquel beso en la ciudad condal- con su paso por el altar. Su primera boda fue en Las Vegas (Estados Unidos) en la más estricta intimidad y caracterizados como Dolly Parton y Elvis Presley. Más de una década después, concretamente el 27 de mayo de 2011, los cantantes decidieron volver a darse el ‘sí, quiero’ en Madrid rodeados de todos sus familiares y amigos más cercanos con una ceremonia en el Registro Civil de la calle Pardillo y una posterior fiesta en el Hotel Emperador.

De Las Vegas a Villena: Alaska y Mario celebran sus 20 años de matrimonio sobre las tablas de un teatro

Juntos han triunfado tanto en el terreno personal como en el profesional, ya que incluso han protagonizado su propio reality show centrado en sus aventuras cotidianas ¿La clave de su éxito? La comprensión y la paciencia. “La pareja es un trabajo continuo. Cuando te enfadas con la pareja que tienes al lado es porque te importa”, manifestó Mario en el ya citado espacio de entretenimiento de Antena 3.

Esto también implica hacer concesiones, como, por ejemplo, tomar la decisión de renunciar a ser padre. “El principal motivo por el que no he sido padre es porque mi mujer no tiene instinto maternal. A ella le encantan los niños, pero no le apetecía tener un hijo. A mí si me hubiera apetecido ser padre, porque creo que hubiera sido un buen padre, pero si no era con mi mujer no quería”, relató el vocalista en el podcast de Vicky Martín Berrocal despejando esta gran incógnita que siempre se había cernido sobre su relación.