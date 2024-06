El motivo por el que los hijos de Michael Jackson no pueden acceder a la herencia del cantante, que murió hace 15 años La familia del rey del pop mantiene una batalla legal tras vender a Sony Music parte de la discografía del artista

La vida de Michael Jackson estuvo marcada por el éxito, pero también por la polémica, la misma que sigue rodeándole cuando están a punto de cumplirse 15 años de su repentina muerte. El 25 de junio de 2009 su voz se apagó para siempre y el mundo perdió al rey del pop, pero además es la fecha en la que su familia, en medio del dolor por su inesperada pérdida, comenzó una dura batalla por la millonaria herencia del cantante. Además de los conflictos internos entre los herederos, principalmente entre la madre y los hijos del artista, tienen también una batalla común al no poder acceder todavía a todo el impresionante legado que el artista les dejó. Te contamos a continuación los motivos y las claves para entenderlo.

El principal motivo por el que Katherine Jackson (94), Prince (27), Paris (26) y Bigi (22) no pueden acceder todavía al monto completo de la herencia es que no se ha definido el valor exacto de lo que dejó el cantante. La razón es que hay desde hace años un desacuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, cuyo funcionamiento lo equipara a la Hacienda española. Esta oficina del Departamento del Tesoro hizo una auditoría y consideró que se habían infravalorado los activos que dejó el cantante y reclaman a los sucesores 700 millones de dólares en concepto de impuestos y penalizaciones.

En 2021, los Jackson impugnaron esa reclamación y en primera instancia el tribunal fiscal les dio la razón. Sin embargo, patrimonio presentó una solicitud de revisión para que se tuviera en cuenta el valor de la mitad del catálogo musical del artista, propiedad de Sony Music tras comprarlo por unos 600 millones de dólares. Este último punto está aún sin resolverse y los albaceas, que son John Branca y John McClain, han optado por no repartir el dinero entre los herederos al considerar que no se puede determinar una cantidad segura.

La versión de los albaceas y la petición de Bigi

Al margen de que se resuelva esta situación, los tres hijos del intérprete de Thriller siguen percibiendo mensualmente una asignación económica sustancial, tal y como aseguran a People los albaceas. "El Estado proporciona a la madre y los hijos de Michael cantidades muy sustanciales de dinero para mantenerlos, tiene una relación muy cooperativa con ellos y siempre que necesitan algo, el Estado trabaja para asegurarse de que están muy bien atendidos, tal y como Michael hubiera querido". Señalan además que la madre de la estrella ha recibido en estos 15 años más de 55 millones de dólares y no se ha rechazado ninguna de las peticiones que ha hecho para su cuidado y mantenimiento.

Hace tres meses, Bigi pidió al tribunal que prohibiera a su abuela utilizar dinero de la herencia para continuar la batalla legal que la familia tiene por la citada situación con los albaceas. De ellos surgió la idea de vender parte del catálogo musical de Michael Jackson para dar una inyección de efectivo a un patrimonio que, según sus palabras, estaba al borde del colapso. El joven y Katherine se oponían y la justicia no les dio la razón, pro eso la madre del cantante decidió seguir adelante en este proceso legal mientras que su nieto pidió que no se siguieran gastando fondos del cantante para seguir adelante con esa operación legal al considerar que el recurso no tendrá éxito.