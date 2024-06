Nieves Herrero, arropada por su marido, sus dos hijas y su nieto Nicolás en un día muy importante para ella

Nieves Herrero está de estreno. La veterana periodista, de 67 años, acaba de publicar un nuevo libro: Nico y los animales. Un cuento infantil que narra la historia de un niño muy curioso al que le encanta la naturaleza y descubrir cosas nuevas junto a su familia. Su protagonista, rubio y de ojos azules, está inspirado en alguien muy especial y querido para la escritora, ¡su nieto Nicolás!

Nieves Herrero e Irma Soriano se van de boda: así ha sido el reencuentro de las dos 'chicas Hermida'

Precisamente, el pequeño, que a principios del próximo mes de noviembre cumplirá cuatro años, ha estado acompañando a su orgullosa abuela en este día tan especial. Nicolás ha acaparado gran parte de la atención de la jornada y ha protagonizado unas fotografías de lo más tiernas junto a la presentadora en la que no han faltado mimos, besos y caricias. “Soy una abuela atípica. No lo veo todo lo que quisiera, pero al menos una vez a la semana estoy con él. Es muy rico. Un niño con mucho sentido del humor, es muy gracioso. Juega conmigo, en cuanto me ve me trae un libro para que se lo lea. Es un niño muy activo y social”, presumía la comunicadora en 2022 cuando le preguntaron sobre su faceta como abuela.

Nieves Herrero: emoción, alegría y orgullo en el bautizo de su primer nieto, Nicolás

Además, del niño, Nieves ha contado con el apoyo de su hija mayor, Blanca (34) - la madre de Nicolás - y su yerno, el arquitecto Elu Moreno, con quién la abogada pasó por el altar en octubre de 2017 en Madrid. Una cita en la que también se ha revelado que Blanca, enfundada en un veraniego vestido estampado con flores rojas y blancas, está esperando su segundo hijo. De la misma manera, también ha estado presente su otra hija, Ana (29), ataviada con unos pantalones holgados verde caqui y un top de escote halter en negro. Tanto Blanca como Ana son fruto del primer matrimonio de Nieves Herrero con Ángel Moreno, productor del programa de televisión Tómbola del que se separó en 1998.

Nieves Herrero y el sueño que la 'une' a la Familia Real

Por supuesto, tampoco ha faltado su marido, Guillermo Mercado al que conoció hace 25 años y dio el ‘sí, quiero’ en un discreto enlace en 2015. “Guillermo apareció en mi vida hace más de 20 años y decidimos casarnos en semisecreto. Solo la familia y sin prensa. Hoy lo comparto con vosotros”, reveló en sus perfiles públicos junto algunos retratos de su boda. Sin duda, un dulce momento para Nieves Herrero que compagina su exitosa vida profesional, además de sus libros es la maestra de ceremonias de Madrid Directo Radio en Onda Madrid, con su papel de abuela, madre y esposa.

Nieves Herrero pronostica la primera tiara que lucirá la princesa de Asturias y se pronuncia sobre doña Letizia