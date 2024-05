El fútbol femenino sí importa (y Bilbao se vistió de fiesta para celebrarlo)

El pasado sábado Bilbao era una fiesta. Por primera vez en su historia, el Fútbol Club Barcelona venció al Olympique de Lyon, eterno rival de las blaugranas en Europa, logrando así hacerse con el gran clásico europeo del fútbol femenino. Sucedió ante casi 51.000 personas y en un San Mamés completamente entregado a la causa culé, lo que demuestra que, el fútbol femenino importa cada vez más en nuestro país. El deporte rey practicado por mujeres está batiendo récords de asistencia a partidos y suscitando cada vez un mayor interés entre aficionados de toda procedencia gracias, en parte, a marcas como Heineken® que, a través de su compromiso con la diversidad y la inclusión a nivel global, quiere dejar patente que la pasión no entiende de géneros.

Su presencia en la final de la UEFA Women's Champions League 2024 este pasado 25 de mayo apoyando a las jugadoras y acercando la celebración al público contribuye a que, poco a poco, la sombra del sexismo se vaya alejando del fútbol europeo. “Como marca que apuesta por la diversidad a todos los niveles, es un privilegio formar parte de acontecimientos como la final femenina de la UEFA Champions League 2024 y celebrar junto a la afición que la pasión por el fútbol la compartimos ambos, hombres y mujeres. Estamos orgullosos de ayudar a impulsar uno de los deportes de más rápido crecimiento en la actualidad, y seguiremos rompiendo estereotipos para demostrar que en el terreno de juego hay espacio para todos los que viven y disfrutan de este deporte”, asegura la responsable de Heineken® en España, Lourdes Díaz de la Hera.

Y es que lo que se vivió el sábado en Bilbao fue una noche para el recuerdo. Música en vivo, charangas –la primera del País Vasco formada por mujeres–, futbolines, photocall y hasta un stand de make up futbolero en el que las asistentes pudieron sentirse más vinculadas al universo futbolístico que nunca. Además, manteniéndose fiel a su compromiso con el medio ambiente, Heineken® puso en marcha la campaña Trash & Win, optando a premios con el simple gesto de introducir las botellas y latas de cerveza en el recipiente adecuado. No faltó la mejor gastronomía con dos rutas especiales de pintxo-pote con Heineken®, y más de 80 bares que no quisieron dejar pasar esta oportunidad de estar cerca de la afición.

Pero además, con la idea de poner a la afición y a la mujer en el primer plano, Heineken® contó con la presencia de la futbolista española Mari Paz Vilas y de la periodista deportiva Dánae Boronat. Ellas son un claro ejemplo de que poco a poco los estereotipos en el deporte se van derribando, a pesar de que todavía queda un camino por recorrer.

“Sin duda gracias al trabajo de muchas personas el crecimiento del futbol femenino en España ha dado pasos agigantados comparado a cuando yo empecé. Es un orgullo y una alegría ver que toda nuestra lucha está dando sus frutos y está poniendo el futbol femenino español donde siempre se ha merecido estar. Aún queda camino por recorrer, pero ya hay unas bases asentadas muy buenas. Y que una marca tan importante y grande como Heineken® apoye el deporte femenino es muy importante para nosotras, por su impacto y relevancia en visibilidad, algo de lo que se carece y que no muchas marcas apuestan hoy en día. Estamos agradecidas que marcas como Heineken® quieran ser parte importante en la lucha de cambiar el fútbol femenino”, comentó al respecto Mari Paz Vilas.

Los datos de la UEFA confirman que algo está cambiando en el fútbol femenino. En la temporada 23/24 hubo un equilibrio entre aficionados hombres (50%) y mujeres (50%), lo que muestra el aumento de las fans femeninas desde 22/23, cuando el apoyo era del 56% de hombres frente al 44% de mujeres; el apoyo al fútbol femenino fue constante a lo largo de la temporada 22/23, con una asistencia de casi 650.000 espectadores; además, el deporte femenino de élite está creciendo financieramente, con una previsión de ingresos globales superiores a los 1.100 millones de euros este año.

“Me hace muy feliz ver que el fútbol femenino crece al ritmo que lo hace el número de jugadoras, el número masivo de aficionados y la visión pública del deporte. Me gusta ver cómo Heineken® está contribuyendo a este cambio positivo en el terreno de juego gracias a su peso en el mundo del fútbol, logrando que el espacio deportivo sea inclusivo para toda la afición, sin importar el género”, dice la exfutbolista británica Leona Jill Scott.

Heineken® recomienda un consumo responsable.