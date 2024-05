Will Smith reflexiona sobre lo que ha aprendido en los último años: 'Me he visto obligado a aceptar mis defectos' El actor vuelve al plató de 'El Hormiguero' dos años después de su última visita

Cada vez que Will Smith visita El hormiguero a Pablo Motos se le ilumina el rostro. Es uno de los invitados más habituales, en sobre todo teniendo en cuenta que es una estrella internacional, y amigo personal del presentador. "Cada vez que vienes esto es mucho más que un programa de televisión", le ha dicho tras una entrevista en la que el actor ha contado (casi todo en español) anécdotas de su último rodaje pero también ha reflexionado sobre los últimos años marcados por aquella polémica bofetada que el propinó a Chris Rock en los Oscar de 2022.

Motos no le preguntó sobre aquel amargo episodio, pero Smith sí ha hecho referencia a esta etapa cuando pensando un consejo que se repita para ser feliz contó lo que había aprendido en este tiempo. Lo más importante para mí ha sido aceptar el hecho de que soy un ser humano y no soy perfecto. Esa búsqueda de la perfección puede ser que no te gustes nada y pierdas autoestima. En estos últimos años me he visto obligado a aceptar mis defectos y a quererme un poco más como persona imperfecta que soy", ha asegurado ante el aplauso del público y el abrazo del presentador.

No ha sido fácil para el actor restaurar su imagen en Hollywood tras el sonado incidente. Recordemos que en plena gala de los Oscar le dio un bofetón al maestro de ceremonias tras hacer una broma pesada sobre su mujer Jada Pinkett. Entoces fue vetado durante diez años de la Academia de Cine y apartada de numerosos proyectos. Poco a poco, va recuperando su sitio en la industria como demuestra el estreno que ha venido a presentar a España. Se trata de Bad Boys: Ride or die (contigo hasta la muerte), la cuarta película de la saga Dos policías rebeldes.

Sobre este papel también ha hablado largo y tendido con Pablo Motos, con el que incluso trató de simular una escena de acció como las que interpreta en la película. "Las escenas de acción son más difíciles después de los 50. En mi mente tengo 28 o 30 años, pero en mis rodillas tengo 80", ha contado entre risas. También ha asegurado que a pesar de su veteranía, aún se sigue poniendo nervioso antes de rodar: "La noche antes estás a punto de empezar a rodar y no sabes si va a salir bien, haces todo lo posible pero no sabes cómo va a quedar... tarda un mes de rodaje hasta que se me pasan los nervios".