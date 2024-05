Rosalía y Ana de Armas, ¿serán madre e hija en una película? Todo apunta a que la cantante y la actriz serán las protagonistas de 'The Mirror's Wake'

¿Rosalía (31) y Ana de Armas (36) juntas en una película? Todo apunta a que sí. Desde hace unos meses, corre el rumor - que se hace más fuerte a cada día que pasa - de que la actriz y la cantante serán las protagonistas de la película The Mirror's Wake (El despertar del espejo en su traducción al castellano). Un largometraje que se centrará en la historia de una joven que quiere transformar el legado artístico de su progenitora con fines poco morales.

El emocionante viaje de Ana de Armas al lugar de Cuba donde todo comenzó hace más de dos décadas

La intérprete de Despechá sería la encargada de dar vida a la madre, mientras que la protagonista de El Internado sería la hija, algo posible por edad ya que la trama se desarrolla en dos líneas temporales distintas. Por ahora, ninguna de las dos artistas se ha pronunciado sobre estas habladurías.

Paris Hilton recrea la icónica frase viral de Rosalía en la Semana de la Moda de París

El proyecto estará producido por A24, que triunfó en 2022 con Todo a la vez en todas partes, y David Lowery, popularmente conocido por The Green Knight y A Ghost Story. El encargado de la dirección será Nicholas Ashe Bateman, que ha trabajado en Coldwater y Chuck Hank and the San Diego Twins. Además, según ha podido saber el periodista Daniel Richman - que fue el primer en informar sobre la participación de Rosalía - el rodaje comenzará el próximo otoño por lo que la cinta llegará a las salas de cine de todo el mundo a finales de 2025 o principios de 2026.

Ana de Armas y Rosalía, dos estrellas que brillan con luz propia

Es un dulce momento profesional para Ana de Armas. Tras ponerse en la piel de Marilyn Monroe en el biopic Blonde, la actriz hispanocubana se ha convertido en una de las intérpretes más demandadas de Hollywood. Entre sus trabajos más recientes se encuentra Edén, una película de suspense basada en un misterio sin resolver en las Islas Galápagos en la que también aparece Jude Law y Sidney Sweeney; y Ballerina, un thriller de acción sobre una joven que busca vengar el asesinato de su familia. Una fama que contrasta con su discreto noviazgo con Paul Boukadis, vicepresidente de Tinder.

El maquillaje natural que potencia las pecas de Ana de Armas es el que querrás este verano

Rosalía, por su parte, parece haberle cogido el gustillo al mundo de la actuación. Ya la hemos podido ver en la gran pantalla en el filme de Pedro Almodóvar Dolor y Gloria, donde protagoniza una sentida escena cantando a capela con Penélope Cruz. Una afición que compagina con su meteórica carrera musical porque se sospecha que tras su exitosa gira internacional Motomami Tour, está centrada en la producción de su cuarto álbum de estudio. En lo referido a su esfera personal, tras su inesperada ruptura con Rauw Alejandro a mediados del pasado mes de julio, la vocalista ha vuelto a sentir mariposas en el estómago con el actor Jeremy Allen White.

Rosalía y Rauw Alejandro, dos ex que coincidieron en la MET Gala: ¿se enviaron un mensaje con sus 'looks'?