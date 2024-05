Paris Hilton recrea la icónica frase viral de Rosalía en la Semana de la Moda de París

Loading the player...

El último vídeo que Paris Hilton ha compartido con sus seguidores ha causado furor en la red. Nadie se podría haber imaginado que la rica heredera iba a recrear la icónica frase que pronunció en la Semana de la Moda de París una de nuestras estrellas de la música más internacionales. Se trata de la viral expresión: "No, no, no. El look es con las gafas", con la que Rosalía respondió a los fotógrafos que le pedían que se quitara el complemento de sus ojos para fotografiar su mirada. Una petición a la que la intérprete de Saoko contestó con su particular estilo. ¿Quieres ver a Paris Hilton imitando a Rosalía? ¡No te pierdas el vídeo!

