El emocionante viaje de Ana de Armas a Cuba, al lugar donde todo comenzó hace más de dos décadas

Ana de Armas es ya una estrella internacional. Hace tiempo que trabaja en en la meca del cine, pero su nominación al Oscar por Blonde, la consagró definitivamente. Aún así, no olvida sus raíces y hace lo posible por no perder el contacto con Cuba, la tierra en la que nació hace 36 años y en la que se formó como actriz. Allí mantiene buenos amigos y en su reciente visita ha vuelto a la Escuela Nacional de Arte de La Habana, donde estudió hace más de dos décadas, como muestran las imágenes que ha compartido una compañera con la que se ha reencontrado.

"Han pasado 22 años... Nuestra escuela", ha escrito Claudia Muma junto a unas fotografías en las que aparece con su amiga Ana de Armas en las instalaciones del centro. Claudia, que hoy es subdirectora de la compañía de teatro infantil La Colmenita, estudió con la que fuera protagonista de El Internado en esta escuela a la que popularmente llaman 'El gusano' probablemente por su particular forma ondulada. Las dos compañeras han sabido conservar la amistad con el paso de los años ya que también ha estado juntas celebrando el cumpleaños de Ana el pasado 30 de abril y en febrero, coincidiendo con su anterior visita a la isla.

Hace tiempo que la estrella de Hollywood se esfuerza por pasar tiempo en Cuba junto a los suyos, a pesar de que la agenda de rodajes a veces puede ser especialmente esclava. "Me estoy perdiendo muchas cosas de mi familia y de mis amigos y no quiero que me siga pasando", dijo hace unos años en La Vanguardia y, efectivamente, todo apunta a que ha puesto remedio a esta situación. A menudo viaja sola, pero también se le ha visto con su novio, Paul Boukadakis, al que mostró orgullosa su isla en abril del año pasado, cuando protagonizó otro emotivo reencuentro con Claudia Muma.

Ana de Armas se crió con sus padres, Ramón de Armas y Ana Caso, y su hermano Javier en Santa Cruz del Norte (La Habana). El gusanillo del cine le entró a los 12 años cuando vio la película Matilda en casa de una vecina ya que en la suya no tenían ningún reproductor. Solo dos años más tarde se matriculó en la Escuela Nacional de Arte y a los 16 consiguió su primer papel en la cinta Una rosa de Francia. Fue su primer éxito cinematográfico y el empujón que necesitaba para cruzar el charco cuando apenas había cumplido la mayoría de edad. Al llegar a España, su papel en El Internado, le dio la popularidad y más de un reconocimiento durante las siete temporadas que duró.

En 2013 volvió a cruzar el océano, esta vez rumbo a Los Angeles con muchos sueños y más valentía ya que apenas sabía inglés. No fue en absoluto un impedimento. No tardaron en llegar War Dogs con Bradley Cooper, Knock Knock con Keanu Reeves o Blade Runner 2049 junto a Ryan Gosling. "Las escenas fueron escritas para actrices americanas, pero al ver la audición cambiaron de opinión e hicieron que el guión funcionara para mí", contaba en Nexos Magazine. Después de muchos más títulos, la oportunidad de meterse en la piel de Marilyn Monroe supuso el mayor reto de su vida. Ya no hablamos de un papel adaptado a una actriz latina, sino de dar vida a un auténtico icono estadounidense. Así Ana se convirtió en la ambición rubia y el mundo y la academia de Hollywood quedaron rendidos a su interpretación.

Ana de Armas ha alcanzado la gloria, pero no ha apartado la vista de la isla de la que se fue con 18 años y 200 euros en el bolsillo. Ahora acaba de finalizar el rodaje de Eden, una película de suspense dirigida por Ron Howard - ganador de dos premios Oscar por su trabajo en el filme A Beautiful Mind, en la que comparte reparto con Sidney Sweeney, Jude Law, Daniel Brülh y Vannesa Kirby entre otros.