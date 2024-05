El excelente momento de Antonio Resines: enamorado de su familia y estrenando serie

Antonio Resines, a punto de cumplir los 70 años, se puede considerar como el ave fénix. Tras más de cuarenta años dedicado a la interpretación, donde ha dado vida a innumerables personajes a lo largo de su exitosa carrera delante de las cámaras, el actor pasa por uno de sus mejores profesionales y personales. Casado con la productora de cine Ana Pérez-Lorente y disfrutando de la excelente relación que mantiene con su único hijo, Ricardo, de 41 años; fruto de su anterior matrimonio. Atrás quedan sus 36 días ingresado en la UCI del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid tras contagiarse de Covid-19, donde llegó a temer por su vida. Resines resurge, con más fuerza que nunca.

El lado más personal de Antonio Resines: de su familia a sus problemas de salud

Su hijo, uno de sus mejores apoyos

Ricardo Fernández de Mateo es el único hijo del actor y uno de sus máximos apoyos: "Nunca he contado que es hijo mío, él es Fernández, que ese es mi verdadero primer apellido, Resines lo lleva de tercero", contaba Resines en una entrevista con Bertín Osborne. Ayudante de dirección en producciones de televisión como Águila Roja o Aquí paz y después gloria, donde coincidió con su padre en el set de rodaje. Una relación de cariño y complicidad que ambos muestran sin reparo en sus redes sociales.

Ricardo es hijo de Resines y su primera mujer, la profesora de EGB, Marisol Mateo, con quien el actor estuvo casado más de una dácada. El año 1992 se separaron y fue en ese momento cuando conoció a su actual pareja, Ana Pérez-Lorente, con la que se casó en el 2020.

El mensaje de Antonio Resines tras anunciar su positivo en covid

El Covid-19, su momento más complicado

Resines vivió, en diciembre de 2021, uno de los momentos más complicados de su vida, cuando una infección por Covid-19, le llevó a ingresar en la UCI debido a una "insuficiencia respiratoria aguda debida a una neumonía bilateral con pronóstico grave". Tras 48 días de ingreso que mantuvieron a todos los medios de comunicación y a su familia pendientes del estado de salud del intérprete de 'Los Serrano', Resines recibió el alta hospitalaria, y tanto su mujer, Ana, como su hijo Ricardo, se mantuvieron cerca de él sin soltarle de la mano.

El agradecimiento del actor, en cuanto recibió el alta hospitalaria, no se hizo esperar: "Quería dar las gracias al equipo de la UCI Biblioteca y del pabellón de COVID 4/100, a TODOS (médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras...) porque aparte de habernos tratado a mi familia y a mí con un cariño enorme, me han salvado literalmente la vida, porque he pasado momentos más que complicados", continúa. "Quería dar las gracias a todas las personas anónimas que se han preocupado por mí, me han enviado mensajes de apoyo, han rezado por mí o simplemente me han deseado todo lo mejor. La avalancha ha sido impresionante, y darme cuenta de que tanta gente que ni siquiera me conoce me tiene tanto cariño, me ha emocionado profundamente".

Atasco, su nuevo proyecto

Prime Video ha desvelado la fecha de estreno de Atasco, su nueva producción española con más de 25 “actores insignia de la comedia”, entre los que se encuentra Antonio Resines junto a José Mota, Arturo Valls,Toni Acosta y Anabel Alonso. Será el próximo 24 de mayo, cuando se lancen en España los 6 episodios de la producción. La serie se desarrolla en el caos que genera un gran atasco que interrumpe los planes de miles de ciudadanos a las afueras de Madrid. Esta situación cotidiana será el punto de partida para tramas inesperadas, cómicas y emotivas.