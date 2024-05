El plan de William Levy con su hija que tiene un poderoso significado tras el tenso episodio familiar

William Levy y Elisabeth Gutiérrez atraviesan por un tormentoso proceso de divorcio en el que su mayor prioridad es mantener a sus hijos al margen, protegiéndoles al máximo y velando por el bienestar de las dos personas a las que más quieren. De esta forma, tras el reciente episodio de alta tensión que se vivió en el seno de la familia, parece que la relación de padre e hija vuelve a su cauce y como ha sido siempre, con la complicidad y el cariño mutuo por bandera.

"Y seguimos con las sesiones de manejo", contaba el actor cubano de 43 años durante el fin de semana mientras se grababa con Kailey (14) dentro del coche. El intérprete está dando clases de conducir a la joven, algo que comenzó hace seis semanas y han retomado ahora tras calmarse las aguas. "Te quiero, princesa", le dice a su vez el protagonista de Café con aroma de mujer, tras compartir ambos el vídeo del momento donde aparecen entre risas y bromas.

"¡Parte 2! ¡Jajaja! Papá, eres tan tonto... ¡Estoy mejorando!", le responde Kailey a su padre con esta frase, que cierra junto al emoticono de un corazón. William, al que se le nota muy feliz cuando está con su hija, ocupa el asiento del copiloto mientras va dando pequeñas directrices a la adolescente. Ella, al volante del autómovil durante la ruta mientras sigue de prácticas, también se muestra encantada de estar con su progenitor.

"Estos son los momentos por los que vivo. Mis hijos, mi vida", decía con emoción el intérprete al hablar esta última experiencia. Unas imágenes que, sin lugar a dudas, tienen un poderoso significado en medio de la convulsa separación del actor y la modelo Elisabeth Gutiérrez. La pareja han roto definitivamente después de veinte años amor y dos hijos en común: Christopher (18) y Kailey. Tras ello, el mayor de sus hijos se ha quedado en la vivienda familiar de Miami con su padre, mientras que la benjamina se ha trasladado a un apartamento con su madre.

Aunque intentan que los jóvenes estén al margen del conflicto, en el último enfrentamiento de ambos estuvo involucrada su hija. En uno de los vídeos grabados por la Policía, Elizabeth y Kailey llegaron a la casa familiar para recoger la ropa de la adolescente. Cuando esta intentó entrar en el dormitorio principal, escuchó la voz de una mujer. Al encontrar la puerta cerrada, llamó, lo que provocó que su padre saliera del dormitorio y, según sus palabras, la empujara para evitar que viera la escena y quién era su acompañante.

Días atrás, la estrella de Montecristo había denunciado que no podía ver a la joven. "Ella se llevó a mi hija de casa. Tengo derecho por ley a saber dónde está", le decía a los agentes. "He intentado hablarle y el teléfono está apagado", explicaba. De momento, se piede hacer nada al respecto ya que no existe un acuerdo formal por la custodia de Kailey. Sobre esta agria polémica, Levy comentó días después que "tengo mi versión de la historia y muchas cosas que decir, pero nunca haría algo que deje a la madre de mis hijos en mal lugar", sentenció.

