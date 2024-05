Miguel Herrán se recupera del accidente junto a su 'bollito' y cuenta cómo se encuentra

Hace unos días supimos que Miguel Herrán había sufrido un accidente de moto gracias a su novia, Celia Pedraza, que explicó lo que había sucedido en un evento público. "Miguel no ha podido venir porque ha tenido un pequeño accidente de moto, pero no ha sido nada grave. Se está recuperando en casa y le hubiera encantado venir, pero otro año será", dijo la hermana de la actriz María Pedraza. Ahora que han pasado unos días, el ganador de un Goya ha retomado el contacto con sus seguidores y ha explicado cómo se encuentra.

"Tuve un accidente con la moto, yo solo, no iba rápido ¡y todo salió bien! 😊 Me han operado del hombro derecho y tendré que estar un tiempo sin moverme mucho. ¡Pero estoy bien! Gracias @alpinestars porque gracias a vuestras protecciones solo he tenido una luxación en la clavícula ❤️ Y, sobre todo, quiero agradecer a la @clinicacemtro por tan maravillosa operación y por dejarme cada hueso en su sitio", es el mensaje que ha compartido en sus redes sociales junto a esta impactante foto que se hizo cuando estaba en el hospital.

Desde el accidente, el protagonista de La casa de papel y Élite ha recibido mucho cariño por parte de sus seguidores y también de muchos amigos como Pedro Alonso: "Amorcito y descanso para ti", Gelete Nieto: ¡Pero tío, vaya susto! Ánimo y gas", Miguel Ángel Muñoz: "¡Mucha fuerza, crack!", Cayetana Guillén-Cuervo: "Cuídate, amor", y Carlos Jean: "Ánimo, que te mejores", además de recibir el cariño de otros rostros conocidos como Ruth Lorenzo, Belinda Washington, Romina Belluscio, Daniel Sánchez Arévalo o Luisa Mayol.

Tal y como puede verse en las imágenes, Miguel se encuentra mucho mejor y ha podido retomar su vida. Además, en casa cuenta con la mejor "medicina" para recuperarse: su hija María. El actor se convirtió en padre junto a su novia, Celia Pedraza, el pasado 12 de enero y, desde entonces, están totalmente volcados en su cuidado. Este fin de semana, además, la pareja ha celebrado una fecha muy especial.

"4 meses de bollito por el mundo❤️🥐", ha publicado el protagonista de Los Farad y Valle de sombras junto a esta imagen tan bonita de uno de sus paseos. En ella puede verse a Miguel con el brazo en cabestrillo sujetando a su pequeña, que va lleva un vestido vaquero y zapatillas blancas, y mira muy simpática a la cámara.

Miguel y Celia atraviesan una etapa muy bonita desde que aumentaron la familia. La orgullosa mamá comentaba hace unos días que está "muy bien, muy contenta con mi peque". "Pasando mucho tiempo en familia y muy feliz", dijo la hermana de María Pedraza.

También explicó que, aunque la maternidad "da mucho vértigo", su experiencia está siendo "increíble" y "no lo cambiaría por nada" porque "María es maravillosa, increíble". Además, dice de su bebé que se porta muy bien y apenas tienen noches sin dormir.