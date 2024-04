María León responde a nuestro cuestionario y descubrimos cómo es la actriz en las distancias cortas

María León atraviesa un momento inmejorable a todos los niveles. La actriz andaluza estrena hoy, 26 de abril, El caso Asunta, la serie de Netflix sobre el crimen de una niña de 12 años Asunta Basterra a manos de sus propios padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra. En esta ficción de seis capítulos, protagonizada por Candela Peña y Tristán Ulloa, interpreta el papel de Cristina, la investigadora policial de este terrible suceso ocurrido en Santiago que sobrecogió a todos los españoles en 2013. A ello se suma el próximo estreno de la serie El atasco, una comedia con Carmen Ruiz y Edu Soto, y su fichaje por MasterChef Celebrity 9, un talent culinario en el que ya participó su madre, Carmina Barrios, y con el que descubriremos algunas de las facetas más desconocidas de la actriz. Charlamos con María León sobre qué es lo que gusta, qué le hace feliz y descubrimos cómo es la actriz sevillana en las distancias cortas.

-Cuánto tiempo ha pasado de tu debut como actriz

25 años

-Tu primer papel

Tenía 14 años, fue de figuración y me pusieron un traje de Arlequín que llevó Penélope Cruz en una película

-Quién es el culpable de que seas actriz

Mi padre y mi madre supongo por tenerme, pero el que tuvo la intuición fue mi hermano Paco.

-¿Quién animó a tu madre?

Paco. ¡Vamos a tener al mismo Aladín en casa!

- Tu persona favorita en el mundo

Tengo muchas, pero como estoy trabajando mucho en el psicólogo, te digo que yo.

-Tu mejor recuerdo de la infancia

Mi familia, mi tata (abuela), mi desayuno... Ser la pequeña de la casa siempre es un plus.

-Lo más bonito que has hecho por amor

No dormir durante 24 horas por rodar.

-Tu papel más importante

No sabría decirte, para mí todos son importantes, así que yo creo que el papel más importante en la vida es ser hija, madre y hermana.

-Y el más divertido

La tira, uno que hice para la Sexta. Era la Chary, un personaje muy moderno que ya iba ya en chándal y con tacones, cosa que ahora parece que sacó Rosalía, pero no. Me lo pasaba pipa con ella porque tenía una libertad absoluta y aprendí mucho.

-Una canción que te define o te hace sonreír

Nombrar es imposible, de Silvia Pérez Cruz

-¿Qué haces cuando no estás rodando?

Pues intento disfrutar mucho porque soy muy disfrutona. Como le dije a Luis Alegre, que es algo que yo me inventé, "me gusta engolosinarme". Me gusta comer, bailar, cantar, el flamenco, las plantas, pasear con mi perro, conocer a gente y observarla en la calle. Me hace muy feliz ir a comprar al supermercado y también me gusta mucho ir al cine, al teatro, escuchar música y hablar con mi madre.

-¿Y para combatir el estrés?

Canto. Cantar es algo terapéutico para mí y me salva. Canto siempre en los rodajes y cuando no puedo, canto bajito, pero lo hago como un mantra. Es algo que me lleva a mi tierra, me conecta con mi cuna, y ahí me siento a gusto.

-¿Te atreverías a grabarte cantando?

Sí

-¿Y a publicar un disco?

No tanto. Soy una persona que digo lo que siento y lo que pienso, y es algo de lo que me siento muy orgullosa, pero hay una parte tímida en mí, aunque no lo parezca. Me da vergüenza

-¿Qué es lo que más te gusta de ti?

Que me río mucho y la risa me ha salvado de muchas situaciones. Como dijo Andreu Buenafuente, la risa es la única salida.

-¿Y lo que menos?

Lo sentida que soy. Empatizo mucho con el mundo y es bueno, pero a veces hay que trabajar y tener un poquito más de empatía con una misma y poco a poco lo estoy aprendiendo.

-Un lugar para esconderse

Mi casa, mi hogar.

-Tu película favorita

Qué bello es vivir, de Frank Capra.

-¿Qué es lo primero que haces nada más levantarte?

Me pongo música árabe, me siento con un café y veo amanecer. Y a partir de ahí, ya voy viendo cómo se presenta la vida.

-¿Y quién es la primera persona en la que piensas?

Pienso en muchas personas cuando me levanto, la primera en mí por lo afortunada que soy, que tengo a mi familia con salud, y en mi tata, que la echo mucho de menos.

-¿Y tu rutina favorita de deporte?

Bailar. Tengo mucha conexión con la danza, y lo compagino con una rutina de ejercicios con un entrenador personal con el que llevo muchísimos años, que además es amigo.

-Si no hubiera sido actriz, habrías sido...

Siempre lo digo, me gusta mucho transmitir y comunicar y hubiese buscado la manera de expresarme a través del cante, del baile o de la cocina, porque es algo que si no lo hago me muero en vida.

