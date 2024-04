En la mejor compañía y tras superar su gran reto: Ana Boyer se prepara para la llegada de su tercer hijo

Ana Boyer y Fernando Verdasco pronto se convertirán en padres de nuevo. Su tercer hijo - que también será un niño- está en camino, y con su llegada aumentarán la bonita familia que han formado. Su primogénito, Miguel, vino al mundo el 26 de marzo de 2019, mientras que el segundo, Mateo, nació el 21 de diciembre de 2020, y estar con ellos es, para el matrimonio, la mejor forma de emplear su tiempo. En plena recta final de su embarazo, la hija de Isabel Preysler ya tiene casi todo preparado tras superar el gran reto de Bafe Off: Famosos al horno.

Durante la espera para tener a su bebé en brazos, Ana Boyer tiene claro con quien quiere pasar su tiempo. A través de su perfil público ha compartido una preciosa fotografía con sus hijos. En ella, la hermana de Tamara Falcó aparece con una camisa de rayas en tonos pastel y con el menor de sus niños sentado sobre sus piernas. Al lado de ellos, está su primogénito, sonriendo y muy atento a lo que le están contando, al igual que su hermano. Una instantánea que ha acompañado con las siguientes palabras: "En la mejor compañía", junto a dos corazones rosas.

Ana Boyer baraja un posible nombre para su tercer hijo

La ganadora del concurso de respostería 'Bake Off' ha celebrado los cinco años de su hijo mayor, Miguel, a la espera de convertirse en madre por tercera vez

Apenas quedan unos meses para convertirse en familia numerosa y Ana Boyer ya tiene casi todo preparado e, incluso, ha comenzado a organizar algunas de las cosas imprescindibles para su estancia en el hospital, ya que sale de cuentas este mes. La hija de Isabel Preysler está feliz con esta nueva etapa que está viviendo: "Tenemos una vida tranquila y muy familiar. Nos encanta pasar tiempo juntos y hacemos planes como los haríamos en cualquier sitio. Ir al parque, pasear, ir al cine, etcétera", nos decía en ¡HOLA! sobre su vida en Doha.

Así aprovecha Ana Boyer el tiempo con sus hijos antes de ser madre por tercera vez

Además, a esta gran felicidad, hay que sumarle que el pasado tres de abril se convirtió en la ganadora del programa Bafe Off: Famosos al horno de TVE — en el que también participaba su hermano Julio Iglesias — demostrando su buena mano con la repostería. La hija del fallecido Miguel Boyer destacó por su limpieza y orden durante todo el programa y tras escuchar su nombre de boca de Paula Vázquez, le dedicó el triunfo a su familia: "Estoy saltando yo, está saltando mi hijo. Está saltando mi familia, mi madre, mi hermana, mis otros dos hijos, mi marido... todos, seguro, al unísono", añadió emocionada tras destinar el premio de 100.000 euros a la organización Mensajeros de la Paz demostrando su compromiso con causas solidarias.

El vídeo más simpático de Ana Boyer presumiendo de sus pequeños reposteros

Una victoria que tal y como ella misma contó en una entrevista a ¡HOLA! fue compartida: "Mi familia lo ha vivido con la misma emoción. Mis hijos estaban felices de que yo practicase y les hiciese tartas y postres en casa. Nos lo hemos pasado fenomenal juntos, mientras intentaban hacerlo conmigo". También desveló que durante las grabaciones del programa, Tamara Falcó le dio muchos consejos: "Como ella había vivido algo similar, yo no paraba de preguntarle por todo y pedirle consejo para muchísimas situaciones que me fui encontrando".

El ‘pique’ más divertido entre Tamara Falcó y su hermana Ana Boyer tras sus fotos esquiando en Gstaad con Íñigo Onieva

A pesar de que Bafe Off: Famosos al horno ya terminó, Ana sigue manteniendo su pasión por la repostería y de hecho, el pasado 26 de marzo realizó un postre por el cumpleaños de su hijo Miguel: "Me divierte mucho y he seguido preparando cosas. Hace unos días, fue el cumple de mi hijo Miguel… ¡Y no dudé en hacerle una tarta!". Un pastel con el que quiso cumplir uno de los deseos del pequeño: "Él quería una tarta de Transformers. Le intenté hacer una lo mejor posible, por supuesto muy mejorable, pero fue con todo el amor del mundo", señala la esposa de Fernando Verdasco, que compartió con sus seguidores el resultado de este delicioso postre, perfectamente decorado y con un transformer hecho a base de fondant.

Así vivieron Fernando Verdasco y Tamara Falcó la victoria de Ana Boyer en 'Bake Off: Famosos al horno'

Loading the player...

​Haz click para ver el documental de Ana Boyer, donde descubrimos​​​​​ cómo es la pequeña de las “Preysler”, las claves de su estilo y su nueva vida junto a Fernando Verdasco y sus dos pequeños. Puedes ver más en la plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!