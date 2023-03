El hijo mayor de Ana Boyer y Fernando Verdasco cumple 4 años con una fiesta temática de Spiderman

Loading the player...

Miguel es el hijo mayor de Ana Boyer y Fernando Verdasco; el pequeño venía al mundo el 26 de marzo de 2019 en el hospital Ruber Internacional de Madrid. El nieto de Isabel Preysler, que ha cumplido 4 años, ha celebrado un día tan importante para él con una fiesta temática de 'Spiderman' y muchísimos globos que le han llenado de ilusión; y como no, con las felicitaciones de sus papás y de su tía Tamara Falcó, quien no ha dudado en expresarle a su sobrino lo importante que ha sido él en su vida. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

