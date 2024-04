AJ McLean revela que los 'Backstreet Boys' fueron juntos a terapia

El cantante AJ McLean (46 años), de los Backstreet Boys, ha revelado que el grupo musical, que se dio a conocer en los años 90, ha superado muchos obstáculos juntos e incluso asistieron a terapia. El artista pasó por el estudio de Page Six para compartir detalles sobre su próxima gira y aprovechó para hablar de la relación que tiene con el resto de los integrantes del grupo: Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell y Kevin Richardson. Muy sincero, AJ declaraba que: “Hemos dado la vuelta al mundo y hemos regresado. Hemos tenido altibajos, buenos y malos momentos”, durante las más de tres décadas de carrera de la banda.

Ninguna gran relación surge sin trabajo

AJ siguió haciendo una similitud entre sus compañeros y un matrimonio: “Este es nuestro primer matrimonio. Nosotros cinco. Y si no fuera por el amor y la pasión por lo que hacemos, los fans más increíbles del mundo. Hemos ido a terapia juntos como grupo. Haces todo lo que puedas para mantenerte, porque ninguna gran relación surge sin trabajo”, añadió.

Los BSB se formaron en Orlando, Florida, en 1993 y desde entonces no han parado de cosechar éxito tras éxito, como I Want it That Way, Everybody y Larger Than Life. También han vendido más de 130 millones de álbumes en todo el mundo. A diferencia de otras boybands, BSB nunca se separó oficialmente. Se tomaron una pausa de dos años después del lanzamiento de un álbum de grandes éxitos, “The Hits – Chapter One” en 2001, y Richardson se fue brevemente en 2006 porque quiso dedicar su tiempo a formar su familia: "Siempre hemos dicho que queremos ser como los Rolling Stones del pop o como los Eagles del pop y simplemente tener esa longevidad y seguir haciéndolo", declaró AJ.

Somos hombres de familia

El artista confesaba que ahora están en su mejor momento porque pueden por fin fijar su propio horario de trabajo: "Todos somos hombres de familia. Tenemos hijos. Tenemos vidas fuera del grupo”. Y explicaba que “Kevin es ahora el entrenador de fútbol de sus muchachos. La vida continúa fuera del grupo, por eso necesitamos tener ese equilibrio saludable”. Y parte de ese equilibrio aludió a que incluye pasar tiempo juntos fuera de la música, como ir al partido de fútbol de nuestros respectivos hijos.