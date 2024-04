Kaia Geber, una supermodelo de incógnito en el metro de Nueva York

Fue en el año 2015 cuando Kaia Gerber debutaba como modelo. Ahora, que ha conseguido alzarse como una de las modelos más cotizadas del sector de la moda, la hemos podido ver paseando por las calles de Nueva York, esperando la llegada del metro en el andén, como una ciudadana más en la ciudad de los rascacielos. Dejando a un lado la sofisticación y el glamour a los que no tiene acostumbrados, la hija de Cindy Crawford pasaba totalmente inadvertida por las calles de la Gran Manzana. Kaia vestía camiseta blanca de tirantes, pantalones azules eléctricos fluidos, una gabardina beige clásica, unas zapatillas negras, auriculares y una gorra beisbolera, que es ya uno de sus sellos personales de estilo.

Del plató de televisión al andén del metro: el triple look de Kaia Gerber en la Gran Manzana

Casi dos años de relación con Austin Butler

La relación de Kaia Gerber con el actor Austin Butler va viento en popa y se han convertido en una de las más atractivas de Hollywood. Ella, hija de Cindy Crawford, se ha consagrado como una de las modelos más cotizadas del mundo, y él es uno de los actores de moda, tras el éxito en taquilla de la película Elvis, un biopic sobre la vida de Elvis Presley, en la que el intérprete dio vida al “rey del rock”, ganando un Globo de Oro y un BAFTA al mejor actor.

Enamorados e inseparables

Los novios siempre se han mantenido discretos a la hora de hablar sobre los asuntos referidos a su relación sentimental, pero eso no significa que se escondan o que no presuman de su amor allá por donde van, dejando románticas estampas en las que derrochan cariño y complicidad. A la pareja la hemos podido ver paseando por las calles de Malibú en la compañía de “Milo”, un perro de rescate que la supermodelo adoptó hace tres años a través de la Fundación Labelle. Por su parte, el actor, que se dio a conocer por su papel de James Garret en Zoey 101, ha protagonizado Masters of the Air, una miniserie de guerra.

Cindy Crawford y Kaia Gerber, una madre e hija muy cómplices de fiesta por Nueva York

Siguiendo el estilo de su madre

La hija de una de las top model de referencia de los años 90, era tan solo una niña, cuando decidió que quería luchar por su sueño de ser modelo y pronto comenzó a pisar las pasarelas más importantes del mundo. Ahora, además de desfilar por para los modistos más importantes, también ha hecho varios trabajos como actriz en la pequeña y en la gran pantalla. Kaia emprendía así su vuelo en solitario, con nombre propio y un estilo diferente, pero siempre siguien­do los consejos de su madre, Cindy Crawford, y siendo consciente de que ser su hija le ha abierto muchas puertas.