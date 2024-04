Del plató de televisión al andén del metro: el triple look de Kaia Gerber en la Gran Manzana

Ser la hija de la una de las top models de los noventa le ha abierto las puertas al éxito. Con tan solo 22 años, Kaia Gerber puede estar orgullosa de haber trabajado para las casas de costura más importantes de la industria, debutado en el cine e incluso convertirse en toda una it girl. Pero a pesar de la popularidad que ha alcanzado, lo que aún no había hecho hasta ahora era pisar el plató de televisión del famoso programa americano en el que se dan cita las celebridades, desde Taylor Swift, Dua Lipa y Dakota Johnson entre otras.

The Tonight Show, batutado por el presentador Jimmy Fallon, ha sido el destino en el que la nepo baby se ha sentado para hablar sobre sus inicios en el mundo del modelaje y la interpretación, en el que ha confesado que el plan inicial nunca había sido ser modelo y seguir los pasos de su progenitora, Cindy Crawford. Enfundada en un vestido azul cielo palabra de honor de la colección Primavera/Verano 2024 de Tod's, explica "yo era una niña de teatro, no sé si viste Theatre Camp pero así fue mi infancia. Comencé a hacer teatro y actuar, mi primer trabajo fue en El Mago de Oz, no era Dorothy, era el árbol número dos. Estaba muy decepcionada porque quería el papel que toda joven sueña tener, obviamente el árbol número uno..." ha confesado, riéndose.

Durante la entrevista recuerda que su primer shooting fue a los diez años para la línea Junior Versace en la que ya se podía preveer el futuro tan prometedor que tendría. Y entre los secretos que desvela sobre sus inicios confiesa, "justo antes de mi primer desfile, mi madre hizo que me sentara junto a toda mi familia y pusieron videos recopilatorios de modelos cayéndose. Creo que con ello quería decirme 'esto es lo peor de los escenario' y yo incluso no sabía que había tantas formas diferentes de poder caerse, pero toco madera, ¡nunca me he caído! Creo que tal vez me asustó lo suficiente como para que no me pasara". Algo que nos hace recordar que en una ocasión anterior comentó que tuvo que aprender a andar en tacones, quizás por eso suele aparecer sobre la tarima en calzado plano, ya sea verano o invierno.

Horas después de brillar ante las cámaras, salió por las puertas del estudio de grabación estrenado un look con el que confirma el buen sentido del gusto que tiene y por el que se ha postulado como toda una inspiración a la que seguir. Para disfrutar del magnífico eclipse solar que se pudo disfrutar en la zona de Estados Unidos, lució un jersey finito gris que dejaba los hombros ligeramente al aire y el torso, una falda de tiro medio de raya diplomática y unos mules de tacón minimalistas. ¡Una impecable elección que totalmente podría formar parte del guardarropa de Crawford en los noventa! Pero no ha sido el único que ha lucido esta semana...

El look con el que casi pasa desapercibida

Los paparazzi cazaron a Kaia camino del andén del metro con un conjunto totalmente diferente, con el que casi pasa inadvertida por las calles de la Gran Manzana. Dejaba el glamour a un lado con una camiseta blanca de tirantes, pantalones azules eléctricos fluidos, una gabardina beige clásica, una gorra beisbolera (todo un sello personal) y las zapatillas Adidas negras que están popularizándose entre las expertas en el sector. Con este triple cambio de vestuario que en tan solo unas horas ha lucido, la que nació en California y promete ser todo un icono en Hollywood y sobre las pasarelas, muestra que su impecable capacidad para adaptarse a todo tipo de registros de vestuario en tiempo exprés. Podemos verla tanto lucir un vestidazo de gala vintage, como propuestas más casuales con guiños al estilo de su madre e incluso otros más deportivos. Vaya como vaya, Kaia nos encanta.