¡Sorpresa! Peso Pluma y Anitta se besan en directo y desatan los rumores

Las imágenes de Peso Pluma y Anitta en el Festival Tecate Pal Norte, en Monterrey (México), se han hecho virales en las útimas horas. La cantante, que justo cumplía 31 años, estaba en pleno concierto cuando de repente un misterioso hombre encapuchado apareció en el escenario. La intérprete de Envolver y Downtown se quedó sin palabras al descubrir que se trataba nada más y nada menos que de Peso Pluma, quien quiso acompañarla en este día tan especial y le regaló una tarta que llevaba el 'sello Anitta'. El público enloqueció y no dejaron de gritar y aplaudir, pero lo mejor estaba por llegar...

La cantante brasileña y el artista mexicano decidieron sorprender a todos ¡dándose un beso en directo! Sus fans estaban grabando el momento con sus teléfonos móviles y, rápidamente, los vídeos empezaron a circular por las redes sociales. Es verdad que no fue un beso apasionado y que después se dieron un cariñoso abrazo, pero ahora todos se preguntan: ¿ha surgido algo entre ellos? ¿están juntos?

Las alarmas han saltado no solo por ver estas imágenes sino también por el mensaje que compartió Anitta en su cuenta oficial después del concierto. "Mejor cumpleaños de mi vidaaaaa ¡¡Gracias México!!", dijo publicando esta foto en la que aparece con Peso Pluma comiéndose su original pastel. "Este año pasé mi cumpleaños haciendo lo que más amo y fui sorprendida con mucho amor. Ser recibida así fuera de mi país fue una emoción que no puedo describir", añadió.

El tiempo dirá si son buenos amigos o hay algo más, pero lo cierto es que ya habíamos visto la química que hay entre Anitta y Peso Pluma cuando publicaron el tema Bellakeo el pasado mes de diciembre. En tres meses, el videoclip tiene más de 279 millones de reprocucciones y ocupa el puesto número 13 en el top mundial de vídeos musicales.

"¡Te lo mereces todo!", "Eres una reina", "Los amigxs que se besan son la mejor compañia​", "Icónica", "Las fotos con @pesopluma me encantan, se ven tan llenas de afecto... ¡Hagan más duetos juntos!", "Ojalá sean pareja", "Reina del pop y de Brasil", "Me encantó la sorpresa de Peso Pluma" o "¡La foto del besoooooo!", son algunos de los comentarios que pueden leerse en el mundo virtual.

Las imágenes llegan después de la polémica ruptura de Peso Pluma con Nicki Nicole. En febrero, la cantante argentina anunció que había decidido terminar su relación con el mexicano tras casi un año juntos. "Sentí que fue todo bastante expuesto y que desde mi parte tenía también que decir lo que sentía y lo que me pasaba... Cuando se te mezcla lo privado con la exposición y como que salen a opinar y esas cosas y es difícil", dijo en su entrevista con Billboard.

Y es que Nicki utilizó sus redes sociales para publicar un comunicado en el que se mostraba así de tajante: "El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy". "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes", dijo haciendo referencia a la supuesta infidelidad de Peso Pluma.